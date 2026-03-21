Ο Εβάν Φουρνιέ απευθύνθηκε στους ακολούθους του στο «Χ» σε άπταιστα ελληνικά θέλοντας να τους... πειράξει για την ανταπόκρισή τους στα post του.

Για μία ακόμη φορά ο Εβάν Φουρνιέ ζήτησε τη γνώμη του κοινού που τον ακολουθεί στο «Χ», αλλά με μία μικρή διαφορά. Αυτή τη φορά η αναζήτησή του δεν αφορούσε φαγητο.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος γκαρντ/ φόργουορντ του Ολυμπιακού έψαχνε να βρει streetwear καπέλα όπως της μάρκας «new era» και απηύθυνε στους ακολούθους του το ερώτημα. Ωστόσο, η απήχηση δεν ήταν τόσο μεγάλη, σε σχέση με εκείνη που έχει όταν οι απορίες του είναι γαστρονομικού περιεχομένου.

'Ετσι ο Φουρνιέ προχώρησε σε νέα ανάρτηση στο «Χ», όπου ήθελε να... πειράξει τους Έλληνες followers του σε άπταιστα ελληνικά γράφοντας: «Γιατί ξαφνικά έχω περισσότερες απαντήσεις όταν πρόκειται για φαγητό; Ρε μπαγάσηδες (σ.σ στα ελληνικά το τελευταίο)».