Μεγάλα ματς στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη.

Το Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια. Την Τετάρτη (22:00), στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase ξεχωρίζουν ακόμα σήμερα (22:00) οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν και Τσέλσι-Μπαρτσελόνα και αύριο (22:00) τα παιχνίδια Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ.

Στο Europa League, την Πέμπτη, στις 19:45, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας την Μπραν και στις 22:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς.

Στο Conference League, την Πέμπτη, στις 22:00, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στη Φλωρεντία τη Φιορεντίνα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.



Bet Builder Ready για τα παιχνίδια του Champions League



Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Δείτε ορισμένες επιλογές για σημερινούς αγώνες του Champions League:

Μάντσεστερ Σίτι-Λεβερκούζεν

• Φ. Φόντεν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει

• Ε. Χάαλαντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει

• Π. Σικ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Λεβερκούζεν να κερδίσει

Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ

• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 8,5 κόρνερ

• Οver 2,5 γκολ & Οver 9,5 κόρνερ

• Κ. Αντεγέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ντόρτμουντ να κερδίσει

Τσέλσι-Μπαρτσελόνα

• Over 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Οver 4,5 κόρνερ

• Ζοάο Πέδρο να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τσέλσι να κερδίσει

• Λ. Γιαμάλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μπαρτσελόνα να κερδίσει



Παναθηναϊκός-Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός με «20 & Κάρφωσες»*



Στη Euroleague διεξάγεται η 13η αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζουν τις ομάδες της Σερβίας.

Σήμερα, στις 21:15, ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΟΑΚΑ με την Παρτιζάν και αύριο, στις 20:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

• Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

• Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

• Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

• Οver /Under Eύστοχα τρίποντα

• Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ