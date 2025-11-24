Γκαμπριέλε Μπίσοφ (Eυρωβουλευτής SnD): Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως τεχνοκρατικό εγχείρημα

Διαβάστε τη συνέντευξη που παραχώρησε η πρόεδρος του Spinelli Group και ευρωβουλευτής του SnD, στο insider.gr

Η Γκαμπριέλε Μπίσοφ, πρόεδρος του Spinelli Group και ευρωβουλευτής που ανήκει στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, βρέθηκε στην Αθήνα με την ευκαιρία της Συνεδρίασης της Federal Committee της Ένωσης των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών (UEF) και της UEF-Ελλάδας.

Είχαμε την ευκαιρία για μία σύντομη συνέντευξη μαζί της, στο περιθώριο της εναρκτήριας εκδήλωσης του Συνεδρίου, στη Γερουσία της Βουλής των Ελλήνων, όταν και υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα «make it or break it» σημείο.

Αναφέρατε ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή «make it or break it» για την ΕΕ. Γιατί το λέτε αυτό;

Έχουμε τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας· έχουμε μια γεωπολιτική κατάσταση που είναι πολύ ασταθής. Το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης που γνωρίζαμε ανήκει πια στην ιστορία. Παρατηρούμε αυξανόμενο εθνικισμό σε πολλά κράτη μέλη και αντιμετωπίζουμε προβλήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, του επιχειρηματικού μας μοντέλου επίσης… Με αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις, για παράδειγμα, οι οικονομίες που βασίζονται πολύ στις εξαγωγές αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Και σε αυτή τη συγκυρία χρειαζόμαστε πραγματικά μια ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση.

Βρισκόμαστε επίσης σε μια περίοδο πολέμου στην Ευρώπη, όπου βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν παίζει πλέον ρόλο. Αν κοιτάξει κανείς τις προτάσεις του Τραμπ και το λεγόμενο σχέδιο των 28 σημείων… Αν η Ευρώπη θέλει να διαδραματίσει ρόλο στον κόσμο στο μέλλον, αν θέλει να δημιουργήσει μια ισχυρή οικονομία, αν θέλει πραγματικά να γίνει πιο ανεξάρτητη και να ενισχύσει τη στρατηγική της οικονομία, πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να διαθέτει τους πόρους και τις πολιτικές για να είναι ένας ισχυρός παίκτης και να εξασφαλίσει ευημερία για όλους στο μέλλον.



Επισημαίνετε τις γεωπολιτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι οι Φεντεραλιστές ή οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες θα πρέπει να επανατοποθετηθούν ώστε οι θέσεις τους να είναι πιο αποτελεσματικές;

Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ακολουθήσει νωρίτερα τις συστάσεις των Φεντεραλιστών, για παράδειγμα όσον αφορά τις αλλαγές στις συνθήκες, αλλά και τις προτάσεις της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, δεν θα βρισκόμασταν σε μια κατάσταση σαν τη σημερινή. Αν είχαμε κάνει τα επόμενα βήματα στην ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, μειώνοντας, για παράδειγμα, τις δυνατότητες βέτο, μιλώντας με μία ευρωπαϊκή φωνή, θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει εκεί. Αν είχαμε το θάρρος να κάνουμε ορισμένα επόμενα βήματα στην ολοκλήρωση…

Πιστεύετε ότι αυτό ισχύει και για την εμβάθυνση, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς; Αν μάλιστα λαμβάναμε τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα ως πυξίδα για το μέλλον…

Όταν ο Ζακ Ντελόρ δημιούργησε την ενιαία αγορά, είχε ένα όραμα για την Ευρώπη και επίσης ένα πολιτικό όραμα που συνδεόταν με αυτήν. Σήμερα, αν την αντιλαμβανόμαστε απλώς ως μια «τεχνοκρατική άσκηση» και εστιάζουμε μόνο σε τεχνοκρατικά βήματα αναφορικά με την κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να μεταμορφώσουμε την Ευρώπη, αυτό δεν θα λειτουργήσει. Αν ο καθένας παίρνει μόνο τα σημεία των δύο εκθέσεων που του αρέσουν και δεν συζητάμε ξανά ένα μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο, ένα όραμα για την Ευρώπη με συγκεκριμένα βήματα, δεν θα πετύχουμε. Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως ένα καθαρά τεχνοκρατικό εγχείρημα.

Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά εμπόδια που αναφέρατε;

Ναι, γιατί έχω δει ότι η Ευρώπη είναι ικανή να δράσει όταν βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. Το είδαμε στην COVID-19, το είδαμε επίσης όταν άρχισε ο πόλεμος. Θα ήθελα να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να μπορεί να μεταρρυθμίζεται σε καλές εποχές, γιατί όταν βρίσκεσαι υπό πίεση, πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος και τότε μερικές φορές κάνεις και λάθη. Αλλά γνωρίζω και είμαι πεπεισμένη ότι η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, και πιστεύω ότι ήδη βρισκόμαστε σε αρκετά δύσκολες καταστάσεις. Πόσες απειλές και πόσα καμπανάκια — για παράδειγμα τώρα με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία — πόσα καμπανάκια αφύπνισης χρειάζεται η ΕΕ για να ανταποκριθεί πραγματικά;

Πηγή: Insider.gr