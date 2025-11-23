Ο ΠΑΟΚ που επιστρέφει, τα λίγα γκολ στην ΑΕΚ και ένας άλλος Παναθηναϊκός!

Τρία σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει το κυρίως πιάτο της 11ης αγωνιστικής στη Super League την Κυριακή (23/11).

Δίχως αμφιβολία ξεχωρίζει η «κιτρινόμαυρη» μονομαχία στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη (21:00) που υπόσχονται συγκινήσεις.

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης είναι ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος επιστρέφει ως αντίπαλος της «Ένωσης» με την οποία έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία σε τέσσερις θητείες, στις οποίες κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2018 και το κύπελλο το 2011.

Η ΑΕΚ θέλει το «τρίποντο» για να συνεχίσει στο κατόπι της κορυφής (22 βαθμοί) έχοντας πριν τη διακοπή δύο δύσκολες νίκες, εντός με Παναιτωλικό και εκτός με ΟΦΗ με το ίδιο σκορ (1-0) και τον ίδιο λυτρωτή (Πινέδα), την ώρα που οι Θεσσαλονικείς έχουν έξι σερί ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη (2 ήττες, 4 ισοπαλίες) και 13 βαθμούς. Στα πέντε τελευταία παιχνίδια με γηπεδούχο την «Ένωση» υπήρχε N/G, με τον Άρη να έχει σκοράρει μία φορά σε επτά επισκέψεις στην «Αγιά Σοφιά». Στο 1.85 το N/G μαζί με Under 3.5.

Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό (17:00), με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να θέλει να κεφαλαιοποιήσει τη νίκη στο ντέρμπι επί του ΠΑΟΚ (2-1) για να πλησιάσει τους προπορευόμενους ανεβαίνοντας από τους 15 βαθμούς (με αγώνα λιγότερο).

Οι Σερραίοι είναι ουραγοί με 5 βαθμούς και ο Ζεράρ Θαραγόθα θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο όπου αντικατέστησε τον Κριστιάνο Μπάτσι έπειτα από τέσσερις σερί ήττες.

Το «τριφύλλι» έχει κρατήσει μόλις δύο φορές ανέπαφη εστία στο πρωτάθλημα, αλλά θα αντιμετωπίσει την πιο αδύναμη επίθεση (7 γκολ) και να κερδίσει χωρίς να δεχθεί γκολ προσφέρεται στο 1.97.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά (19:00) για να επιστρέψει στα «τρίποντα» μετά την ήττα στη Λεωφόρο που τον έριξε από την κορυφή (23 βαθμοί).

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προέρχεται από ήττα με τον Ολυμπιακό (1-3) έχοντας 12 βαθμούς, αλλά εκτός έδρας είναι αποτελεσματική με αήττητο τεσσάρων αγώνων, ενώ έχει 9/10 ματς στο πρωτάθλημα με G/G. Στο 2.35 το G/G στην Τούμπα.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

