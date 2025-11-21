Ολυμπιακός - Παρί: Η ώρα του Φουρνιέ

Ανάλυση και προγνωστικά για το Ολυμπιακός - Παρί στη Euroleague!

Η Παρί με το αρκετά δυναμικό/επιθετικό αγωνιστικό της στυλ, προσφέρει πάντα μια ιδιαίτερη συνθήκη σε κάθε αντίπαλο. Το να προσαρμοστείς σε αυτό το τέμπο και τον physical χαρακτήρα των Γάλλων δεν είναι καθόλου εύκολο, αποτελώντας μια μεγάλη πρόκληση για τους προπονητές της Ευρωλίγκας την τελευταία διετία.



Super προσφορά εγγραφής* στη Stoiximan!

O Oλυμπιακός είναι σαφώς υπέρτερος σε όρους ποιοτικού βάθους. Θα προσπαθήσει να κάνει το μέγεθος του παράγοντα στην εξίσωση του αγώνα, αξιοποιώντας στο έπακρο τον Μιλουτίνοφ στο χαμηλό ποστ αλλά και τους σουτέρ του. Με εργαλεία το παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι και τις δράσεις γύρω από τα σκριν, οι γηπεδούχοι θα επιδιώξουν να ελέγξουν το τέμπο γνωρίζοντας ότι στο μισό γήπεδο έχουν σαφές πλεονέκτημα.



Super Ενισχυμένη Απόδοση Ντόρσει 3+ Εύστοχα Τρίποντα και Φουρνιέ 2+ Εύστοχα Τρίποντα, 3.35 από 2.87

Ο Ναντίρ Χίφι είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης μέχρι τώρα και μαζί με τον Τζάστιν Ρόμπινσον, οι παίχτες που λαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφάσεων στην επίθεση του κόουτς Ταμπελίνι. Πρόκειται για δύο οξυδερκείς γκαρντ με ικανότητες στο ένας εναντίον ενός και αρκετά αποτελεσματική εκτέλεση μετά από ντρίμπλα. Οι γκαρντ των ερυθρολεύκων θα έχουν αρκετή δουλειά απέναντι τους.

Το κλειδί για την ελληνική ομάδα βρίσκεται στο παιχνίδι χαμηλού αριθμού λαθών. Ο Ολυμπιακός οφείλει να προστατέψει τη μπάλα και να μη δώσει ευκαιρίες ανοιχτού γηπέδου στους Γάλλους που ξέρουν να σκοράρουν μετά από λάθη όσο λίγες ομάδες στη διοργάνωση. Η Παρί θα πιέσει στα 4/4 του γηπέδου κατά την προσφιλή της συνήθεια και οι Πειραιώτες πρέπει να μετατρέψουν αυτήν τους την επιθετικότητα σε μειονέκτημα, κυκλοφορώντας τη μπάλα με υπομονή και βρίσκοντας εύκολους πόντους στην πλάτη της άμυνας.

Bet Builder με Χάντικαπ Ολυμπιακός -6.5 και Evan Fournier Πόντοι 9+ σε απόδοση 2.27 στη Stoiximan

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές | ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog