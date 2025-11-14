Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός: Για το διπλό που κρύβει παγίδες

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Ολυμπιακού με την Ολίμπια Μιλάνο.

Είναι δύσκολο να κοιτάξεις στον συναισθηματικό κόσμο της Ολίμπια στα χρόνια του Μεσίνα και να την αξιολογήσεις. Το ταλέντο, οι δεξιότητες, είναι πάντα εκεί. Το ίδιο και η αβεβαιότητα. Μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει να σφυρηλατήσει τον ατσάλινο χαρακτήρα των συνόλων του Σικελού καθηγητή. Η φετινή της version σε επίπεδο προδιαγραφών χαρακτηρίζεται επίσης από μια ασάφεια. Είναι ικανή για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο. Τα προβλήματα τραυματισμών (LeDay, Nebo, Lorenzo Brown) της έχουν πληγώσει αλλά έχουν δώσει και την ευκαιρία σε παιδιά που έρχονταν από πίσω, να βγουν μπροστά.

Ο Ολυμπιακός οφείλει να τρέξει στο Mediolanum, ψάχνοντας στο ανοιχτό γήπεδο τους πολύτιμους έξτρα πόντους που μπορούν να αποβούν καθοριστικοί στην τελική έκβαση της αναμέτρησης. Τα γκαρντ του θα δείξουν τον δρόμο. Η πίεση του Ουόκαπ στη μπάλα, οι δράσεις με χειριστές τους Ντόρσεϊ-Φουρνιέ αλλά και οι στατικές εκτελέσεις. Υπομονή και δέσμευση για την εκτέλεση της έξτρα πάσας θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία για την εύρεση ποιοτικών σουτ.

Η άμυνα του Τάισον Ουόρντ επάνω στον Σαβόν Σιλντς θα είναι κλειδί για την εξέλιξη της αναμέτρησης ενώ μεγάλη προσοχή χρειάζεται απέναντι στο δίδυμο Μπολμάρο-Μπούκερ, οι οποίοι συνεργάζονται αποτελεσματικά επάνω στη μπάλα (ρολάρισμα, Pop out και σουτ, παιχνίδι με τον γκαρντ μετά από αλλαγή). H Ολίμπια παίζει σε ελεγχόμενο ρυθμό επιδιώκοντας το μισό γήπεδο, δεν έχει ροπή στο λάθος και σουτάρει αρκετά καλά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

