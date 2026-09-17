Ο Αρμάντο Γκονζάλες ήταν ο άνθρωπος που έφερε το ματς στα ίσια και ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Γιαγκελόνια και ο ίδιος αφιέρωσε το γκολ στη μητέρα του.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το... δεξί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο Europa League νικώντας με ανατροπή τη Γιαγκελόνια στο Φάληρο (2-1). Ο Αρμάντο Γκονζάλες ήταν ο άνθρωπος που έφερε το ματς στα ίσια πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στο παρθενικό του γκολ στην Ευρώπη.

Ο 23χρονος φορ κατάφερε να πετύχει κάτι που έχει καταφέρει το είδωλό του, ο Τσιτσαρίτο καθώς αμφότεροι σκόραραν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στην Ημέρα Ανεξαρτησίας στο Μεξικό, μία συμβολική μέρα για όλη τη χώρα.

Ο ίδιος μετά το τέλος του ματς έκανε μία συγκινητική αφιέρωση καθώς ανέφερε ότι το γκολ το αφιερώνει στη μητέρα του που έχει τα γενέθλιά της.

Συγκεκριμένα:

«Είναι μία πολύ ξεχωριστή ημέρα γιατί έχει γενέθλια η μαμά μου. Μαμά, σ’ αγαπώ πολύ, χρόνια πολλά και αυτό το γκολ ήταν για σένα».

Το να εκπροσωπεί τα μεξικάνικο ποδόσφαιρο: «Δεν ήταν μόνο για τη μητέρα μου, αλλά για όλους τους Μεξικανούς. Ένας από τους στόχους μου είναι να κρατάω ψηλά το όνομα του Μεξικού. Με κάνει πολύ χαρούμενο που μπόρεσα να σκοράρω και να δείξω ότι οι Μεξικανοί είμαστε ικανοί για πολλά πράγματα».

Για την πρώτη σκέψη μετά το γκολ: «Ήθελα να πάρω την μπάλα για να ψάξουμε γρήγορα ακόμη ένα γκολ, αλλά είδα ότι όλοι έμειναν για να πανηγυρίσουν και είπα “εντάξει, ας το γιορτάσουμε”. Είμαι πολύ ευγνώμων στον Θεό για αυτές τις τόσο όμορφες ευκαιρίες, πρώτα να παίξω στην Ευρώπη και τώρα να συνεχίζω να σκοράρω».

Για το παιδικό του όνειρο: «Μου ήρθαν στο μυαλό όλες εκείνες οι φορές που, όταν ήμουν παιδί, έβλεπα Europa League και Champions League και ήθελα να αγωνιστώ σε αυτά τα γήπεδα. Τώρα βρίσκομαι εδώ και θα συνεχίσω να δουλεύω για να παρουσιάζω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου».