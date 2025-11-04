Αντετοκούνμπο: Το νικητήριο καλάθι του Γιάννη, στην κορυφή του NBA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβηκε στο νούμερο ένα του top-10 της αγωνιστικής του NBA, έπειτα και από το buzzer beater που πέτυχε και «ξέρανε» τους Πέισερς.
Στην κορυφή του top-10 της αγωνιστικής βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έπειτα και από το νικητήριο σουτ που πέτυχε κόντρα στους Πέισερς τα ξημερώματα της Τρίτης (04/11).
- Buzzer beater ο σούπερ Γιάννης και... τέζα οι Πέισερς!
- Το νικητήριο καλάθι του Γιάννη από όλες τις οπτικές γωνίες
Οι Μιλγουόκι Μπακς, επικράτησαν των Πέισερς με (117-115), με τον «Greak Freak» να είναι «καυτός» για ακόμη ένα βράδυ, έχοντας 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.
Το top-10 του NBA με το καλάθι του Αντετοκούνμπο:
@Photo credits: twitter/nba
