Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβηκε στο νούμερο ένα του top-10 της αγωνιστικής του NBA, έπειτα και από το buzzer beater που πέτυχε και «ξέρανε» τους Πέισερς.

Στην κορυφή του top-10 της αγωνιστικής βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έπειτα και από το νικητήριο σουτ που πέτυχε κόντρα στους Πέισερς τα ξημερώματα της Τρίτης (04/11).

Οι Μιλγουόκι Μπακς, επικράτησαν των Πέισερς με (117-115), με τον «Greak Freak» να είναι «καυτός» για ακόμη ένα βράδυ, έχοντας 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής.