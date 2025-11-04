«Ομάδα Καφενείο»: Ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την ομάδα που τους δυσκολεύει περισσότερο

Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.

Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στο Νέο Ψυχικό, στο καφέ «Centro Cafe» για μία ακόμη βραδιά ντέρμπι με το Άρης - Ολυμπιακός.

Ποιά ελληνική ομάδα δυσκολεύει περισσότερο την ομάδα σου; Αν μπορούσαν να δώσουν ένα παίκτη του Ολυμπιακού για να πάρουν τον Μορόν, ποιον θα έδιναν; Ποιός θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος;

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: