«Ομάδα Καφενείο»: Ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την ομάδα που τους δυσκολεύει περισσότερο
Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στο Νέο Ψυχικό, στο καφέ «Centro Cafe» για μία ακόμη βραδιά ντέρμπι με το Άρης - Ολυμπιακός.
Ποιά ελληνική ομάδα δυσκολεύει περισσότερο την ομάδα σου; Αν μπορούσαν να δώσουν ένα παίκτη του Ολυμπιακού για να πάρουν τον Μορόν, ποιον θα έδιναν; Ποιός θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος;
Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.