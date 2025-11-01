Ο Σίνερ έχασε μόλις ένα game από τον Ζβέρεφ και τελικός στο Παρίσι

Ο Γιάνικ Σίνερ νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με το εντυπωσιακό 6-0, 6-1 και με αντίπαλο τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Masters του Παρισιού.

Ο Γιάνικ Σίνερ μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον ημιτελικό με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Masters του Παρισιού, με τον 24χρονο Ιταλό να επικρατεί σε 62 λεπτά με το εντυπωσιακό 6-0, 6-1 και να προκρίνεται στον τελικό, όπου την Κυριακή (2/11, 16:00) θα αντιμετωπίσει τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ.

Ο Ζβέρεφ φάνηκε χωρίς δυνάμεις, έχοντας κάνει υπερπροσπάθεια στον προημιτελικό απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Σίνερ το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, φθάνοντας στις πέντε νίκες σε εννέα παιχνίδια και στην 4η διαδοχική απέναντι στον Γερμανό.

Ο Σίνερ έγινε ο πρώτος Ιταλός που θα παίξει σε τελικό στο Masters στο Παρίσι, φθάνοντας στις 25 διαδοχικές νίκες σε σκληρές επιφάνειες, στις 52 νίκες στο 2025 και θα παίξει για τον 23ο τίτλο της καριέρας του.

Αν τα καταφέρει, για μια εβδομάδα θα προσπεράσει τον Κάρλος Αλκαράθ στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως θα πέσει ξανά στο Νο.2, όταν αφαιρεθούν οι βαθμοί από τα περσινά ATP Finals.

Οι Οζέρ-Αλιασίμ και Μουζέτι για μια θέση στα ATP Finals

Αντίπαλός του θα είναι ο Οζέρ-Αλιασίμ, που με τη σειρά του νίκησε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ με 7-6(3), 6-4. Μια νίκη που κρατά τον 25χρονο Καναδό στην 8η θέση του race για τα ATP Finals στο Τορίνο, μπροστά από τον Λορέντζο Μουζέτι, που θα αγωνιστεί στο ΑTP 250 της Αθήνας.

Οι δυο τους διεκδικούν το 8ο εισιτήριο για τα ATP Finals, καθώς οι Αλκαράθ, Σίνερ, Ζβέρεφ, Τζόκοβιτς, Σέλτον, Φριτζ και Ντε Μινόρ έχουν την πρόκριση.

Η προϊστορία είναι στο 2-2 για τους Σίνερ και Οζέρ-Αλιασίμ, με τον Ιταλό να έχει επικρατήσει στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους, μέσα στο 2025, στα ημιτελικά του US Open με 3-1 σετ και στα προημιτελικά στο Masters του Σινσινάτι με 2-0 σετ.