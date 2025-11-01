Hellenic Championship: Κάνει πρεμιέρα ο Σακελλαρίδης στο πρόγραμμα της Κυριακής (2/11)
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Κυριακής (2/11) για το Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship και στο πρόγραμμα αυτού δεσπόζει το όνομα του Στέφανου Σακελλαρίδη.
Η μοναδική εκπροσώπηση της Ελλάδας στο τουρνουά της Αθήνας αναμένεται να παίξει στο κεντρικό court, ανοίγοντας με την αναμέτρησή του τον... χορό του κυρίως ταμπλό.
Κόντρα στον Νούνο Μπόρχες, ο νεαρός τενίστας αναμένεται να παίξει περίπου στις 18:00 το απόγευμα. Το πρόγραμμα στο κεντριό court του Telekom Center Athens θα ξεκινήσει από τις 10:30 το πρώι
