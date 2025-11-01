Το «παζλ» της ημιτελικής φάσης στο Paris Masters συμπληρώθηκε, με τα ζευγάρια της τετράδας να γίνονται γνωστά...

Γιανίκ Σίνερ και Αλεξάντερ Ζβέρεφ έδωσαν εκ νέου ραντεβού, αυτή τη φορά για τα ημιτελικά του Paris Masters. Αμφότεροι έλαβαν το εισιτήριο για την τετράδα και θα διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό του γαλλικού τουρνουά.

Ο Γιανίκ Σίνερ επικράτησε του Μπεν Σέλτον με 6-3, 6-3, κυριαρχώντας του Αμερικανού τενίστα. Ένα ματς, στο οποίο ο Νο.2 του κόσμου έκανε από την αρχή ξεκάθαρο για το ποιος τενίστας έχει το πάνω χέρι στην αναμέτρηση. Όντας σε εξαιρετική κατάσταση τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο σερβίς δεν άφησε σε καμία περίπτωση τον Νο.7 του κόσμου να σπάσει το σερβίς του, πετυχαίνοντας τέσσερα breaks.

Από την άλλη, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πέτυχε μία μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, επικρατώντας με 2-6, 6-3, 7-6(5). Ο Γερμανός δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση, γεγονός που επιβεβαιώνει το σκορ του πρώτου σετ. Βέβαια, ο Νο.3 του κόσμου έκανε ηχηρό comeback απέναντι στον Ρώσο. Διατηρώντας πολύ καλά το σερβις του και εκμεταλλευόμενος την ασταθή απόδοση του Μεντβέντεφ, ο Ζβέρεφ μπόρεσε να φέρει τις ισορροπίες στο ματς και να το στείλει σε decider set.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Μεντβέντεφ δέχθηκε πρώτος break, το οποίο πολύ γρήγορα έσβησε. Μάλιστα, ο Ρώσος βρέθηκε και με δύο match points, ωστόσο είδε τον αντίπαλό του να τα σβήνει. Το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου ο Ζβέρεφ πήρε τον έλεγχο και με τρία mini breaks έκλεισε το σετ με 7-6(5) και πήρε τη νίκη.

Στον άλλο ημιτελικό, οι Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ και Αλεξάντερ Μπούμπλικ θα δώσουν τη δική τους... μάχη για μία θέση στο τελευταίο ματς του θεσμού.

