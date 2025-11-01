Τσιτσιπάς: «Είναι απογοητευτικό που χάνω το Hellenic Championship»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτησή του εξέφρασε την απογοήτευσή του, καθώς και τον λόγο που τον υποχρέωσε να μην πάρει μέρος στο Hellenic Championship.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με ανάρτησή του στα social media το Σάββατο (1/11) εξηγεί τον λόγο που τον υποχρέωσε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το ATP 250 της Αθήνας, που άρχισε με τον προκριματικό γύρο στο ΟΑΚΑ.

Το πρόβλημα στη μέση και ο κίνδυνος να επιβαρυνθεί περισσότερο, υποχρέωσαν τον Τσιτσιπά να μην αγωνιστεί στο Hellenic Championship.

Αναλυτικά όσα έγραψε

«Mε λύπη ανακοινώνω ότι δεν θα αγωνιστώ στο Hellenic Championship στην Αθήνα. Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να ξεκουραστώ και να επικεντρωθώ στην ανάρρωση, για να είμαι έτοιμος για τη σεζόν του 2026.

Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που έφεραν αυτό το καταπληκτικό γεγονός στην Ελλάδα. Είναι απογοητευτικό που το χάνω, αλλά είναι η σωστή επιλογή για την υγεία μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός».