H αντίδραση του Ολυμπιακού και η κακή παρένθεση που κλείνει ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ψάχνουν ένα θετικό αποτέλεσμα στα παιχνίδια της Euroleague την Παρασκευή (31/10) για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στην πρώτη χρονικά αναμέτρηση, οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην έδρα της Μονακό θέλοντας να πετύχουν τη 2η σερί νίκη τους στη διοργάνωση.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν επικράτησε το βράδυ της Τρίτης με 99-85 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» είδαν από νωρίς τον Ρισόν Χολμς να τραυματίζεται και να αποχωρεί από το glass floor όμως ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 16 πόντους και 13 ασίστ ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ ήταν βέβαια ο Κέντρικ Ναν (22π.), με τον Τσέντι Οσμάν να προσθέτει άλλους 20 πόντους και τον Τι Τζέι Σορτς να έρχεται από τον πάγκο και με την ενέργεια του να αλλάζει την εικόνα του ματς. Ο Αμερικανός βραχύσωμος point guard έδειξε διάθεση σε άμυνα και επίθεση και θύμισε τον παίκτη που είδαμε στην Παρί.

Η αναμέτρηση στο Πριγκιπάτο είναι σαφώς δύσκολη αλλά οι «πράσινοι» είναι ομάδα που μπορεί να δείξει χαρακτήρα. Το χάντικαπ (+3.5) για τον Παναθηναϊκό προσφέρεται σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

Η ομάδα του Αταμάν σκοράρει κατά μέσο όρο 89.9 πόντους στη διοργάνωση ενώ αυτή του Βασίλη Σπανούλη 85.9. Tο Over 172.5 πόντοι στο ματς με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται σε απόδοση 1.86 στη Novibet.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός έχει δεύτερο σερί παιχνίδι στην έδρα του και υποδέχεται την πρωτοπόρο της βαθμολογίας (6-1), Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το γήπεδο τους απέναντι στη Μονακό (89-92). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 23 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αυτή ήταν η δεύτερη σερί εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού στη Euroleague καθώς είχαν προηγηθεί δύο σερί εκτός έδρας νίκες με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν Μονάχου.

Με ρεκόρ 4-3 οι Πειραιώτες ψάχνουν αντίδραση απέναντι στο σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη και ο άσος με -4.5 χάντικαπ δίνεται σε απόδοση 1.85 στη Novibet.

Ο Ολυμπιακός είναι ικανός να βγάλει αντίδραση με τους Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να ηγούνται της επίθεσης του. Το Over 170.5 πόντοι προσφέρεται σε απόδοση 1.86 στη Novibet.

