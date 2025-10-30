Στο Ντουμπάι η Εθνική ομάδα SUP

Στο Ντουμπάι για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP της ICF βρίσκεται η Εθνική ομάδα της Ελλάδας.

Η Εθνική μας Ομάδα SUP βρίσκεται ήδη στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έτοιμη να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP 2025 της ICF, το οποίο θα διεξαχθεί από 29 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025.



Οι αθλητές και αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, τιμώντας το εθνόσημο και μεταφέροντας το ελληνικό πνεύμα και τη ναυταθλητική μας παράδοση σε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις του αθλήματος.



Η αποστολή θα αγωνιστεί στα επίσημα Ομαδικά αγωνίσματα των Μεγάλων Αποστάσεων και του Τεχνικού Αγώνα αλλά και στο SUP Sprint. Την αποστολή συνοδεύει ο Έφορος Εθνικών Ομάδων SUP Μιχάλης Φαρσάρης ενώ στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται και ο διεθνής διαιτητής και σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σωτήρης Νώτας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, με υγεία και δύναμη σε όλους όσοι βρίσκονται στη διευρυμένη αποστολή και γνωρίζουμε ότι όλοι θα καταβάλουν τα μέγιστα ώστε να εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα μας.



Ευχαριστούμε θερμά την ελληνική ναυτιλιακή εταιρία που δραστηριοποιείται στα ΗΑΕ και στάθηκε αρωγός στην αποστολή των Ελλήνων αθλητών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παρουσία της Ελλάδας στο παγκόσμιο αθλητικό γίγνεσθαι.



Καλή επιτυχία Ελλάδα!



Εδώ τα αποτελέσματα https://results.sup2025.com/competitions/2025-sup-wch/races