Η στιγμή συγκίνησης στο Άρης - Παναθηναϊκός: Ο Γιαννιώτας σήκωσε φανέλα του Βοριαζίδη μετά το 1-1 του Δώνη
Στον Άρη δεν ξέχασαν τον 21χρονο χαφ του συλλόγου, Μιχάλη Βοριαζίδη, που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η κίνηση - αφιέρωση του Γιαννιώτα μετά το 1-1 του Δώνη.
Πολύ ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή στο Άρης - Παναθηναϊκός. Μετά το 1-1 του Δώνη στο 75ο λεπτό (για τους γηπεδούχους) ο Γιαννιώτας σήκωσε ψηλά τη φανέλα του νεαρού Βοριαζίδη, που ως γνωστόν έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας (και ενώ θα υποβληθεί και σε χειρουργείο) και με αυτόν τον τρόπο έδειξε ξανά πως όλος ο Άρης είναι στο πλευρό του.
@Photo credits: eurokinissi, ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.