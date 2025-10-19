Στον Άρη δεν ξέχασαν τον 21χρονο χαφ του συλλόγου, Μιχάλη Βοριαζίδη, που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η κίνηση - αφιέρωση του Γιαννιώτα μετά το 1-1 του Δώνη.

Πολύ ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή στο Άρης - Παναθηναϊκός. Μετά το 1-1 του Δώνη στο 75ο λεπτό (για τους γηπεδούχους) ο Γιαννιώτας σήκωσε ψηλά τη φανέλα του νεαρού Βοριαζίδη , που ως γνωστόν έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας (και ενώ θα υποβληθεί και σε χειρουργείο) και με αυτόν τον τρόπο έδειξε ξανά πως όλος ο Άρης είναι στο πλευρό του.