Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από την Γλασκώβη για την πικρή ήττα της Εθνικής ομάδας από την Σκωτία που φέρνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με την πλάτη στον τοίχο.

Είναι από τα ματς που τελειώνουν και δεν έχεις μία καλή απάντηση στην ερώτηση «Γιατί χάσαμε;». Μία πειστική απάντηση, που, ενδεχομένως, να απαλύνει κάπως τα αρνητικά συναισθήματα της ήττας. Το τελικό 3-1 σε καμία περίπτωση δεν αποτυπώνει την εικόνα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Σκωτία και Ελλάδα στη Γλασκώβη.

Ήταν κρίμα και άδικο να χάσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αυτό το παιχνίδι. Πολύ περισσότερο, με δύο γκολ διαφορά. Μα στο τέλος της ημέρας, ποιος είπε ότι το ποδόσφαιρο είναι πάντοτε δίκαιο; Ασφαλώς και δεν είναι και αυτό επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά στο χορτάρι του Χάμντεν Παρκ.

Στην πραγματικότητα, οι Σκωτσέζοι πέτυχαν τρία γκολ, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ούτε μία κλασική ευκαιρία. Τουλάχιστον, εντυπωσιακό. Δεν κατάφεραν με οργανωμένη προσπάθεια να φτάσουν μπροστά στην εστία του Τζολάκη. Από αδράνεια της ελληνικής άμυνας σε δύο στατικές φάσεις και ένα ατομικό λάθος, ήρθαν τα τρία τέρματα των γηπεδούχων.

Η Εθνική ομάδα ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στο πρώτο μέρος δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, λόγω ορισμένων κακών επιλογών στην τελική προσπάθεια. Στην επανάληψη, όμως, οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς μπήκαν ακόμα καλύτερα και τελικώς βρήκαν το γκολ που άξιζαν, βάσει της εικόνας τους στο γήπεδο.

Κι εκεί που σκεφτήκαμε πως ο γρίφος λύθηκε, ήρθε ένα γκολ πριν καλά – καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των Ελλήνων, που έδωσε έξτρα ψυχολογία στους γηπεδούχους και φυσικά ξεσήκωσε το κοινό τους που μέχρι εκείνη την ώρα, μάλλον, έβλεπε κατάληξη ανάλογη με αυτήν του Μαρτίου.

Αυτό έμελλε να αποδειχθεί και το κλειδί του αγώνα. Η Εθνική ήταν αυτή που συνέχισε να έχει τις ευκαιρίες, τόσο πριν το δεύτερο σκωτσέζικο γκολ, όσο και μετά από αυτό. Άλλοτε η μπάλα περνούσε ελάχιστα άουτ και άλλοτε ο τερματοφύλακας Γκαν, κατέβαζε ρολά.

Για να έρθει, πάντως, αυτό τελικό 3-1, έβαλε το χέρι του και ο Νορβηγός διαιτητής. Υπήρξαν αρκετά φαλτσοφυρίγματα του Έσκας, ειδικά σε ένα σημείο του αγώνα που η Ελλάδα προσπαθούσε να συνέλθει από το σοκ της γρήγορης ισοφάρισης και να πατήσει και πάλι στα πόδια της για να ψάξει το δεύτερο γκολ.

Στο τέλος της βραδιάς μένει η πικρία για το αποτέλεσμα. Για ένα αποτέλεσμα που φέρνει την Εθνική ομάδα με την πλάτη στον τοίχο, στον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Παρ’ όλα αυτά, η μάχη δεν έχει χαθεί ακόμα. Και για να μην σβήσει οριστικά για την ελληνική ομάδα, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το βράδυ της Κυριακής να φύγει από το Πάρκεν της Κοπεγχάγης με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Εξυπακούεται πως σε περίπτωση ήττας, η πρόκριση θα χαθεί οριστικά. Συνεπώς, δεν υπάρχει περιθώριο για τους διεθνείς να σκεφτούν άλλο το ματς της Γλασκώβης. Η ήττα από την Σκωτία πρέπει να μπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και το τσιπάκι να αλλάξει από απόψε το βράδυ κιόλας. Για να μπορούν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές το πρωί της Δευτέρας, να σκέφτονται και να αδημονούν για τα ματς του Νοέμβρη και να μην πάρουν αυτά χαρακτήρα διαδικαστικό.