bwin & Spetses Mini Marathon 2025: Ένα μαγευτικό τριήμερο γεμάτο δράση

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, η bwin αποτέλεσε τον Μεγάλο Χορηγό του Spetses Mini Marathon, του κορυφαίου multi-sports event της χώρας, που προσέλκυσε στις Σπέτσες ερασιτέχνες και elite αθλητές.

Το Spetses Mini Marathon 2025 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η bwin έδωσε για 7η διαδοχική χρονιά το δυναμικό της «παρών» ως Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης. Το βραβευμένο brand επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά τη σταθερή του δέσμευση στη στήριξη του αθλητισμού και των κορυφαίων θεσμών της χώρας.

Το μαγευτικό νησί των Σπετσών «πλημμύρισε» από επισκέπτες, αθλητές, οικογένειες και φίλους του αθλητισμού, που βίωσαν ένα τριήμερο γεμάτο ένταση, συγκίνηση, αθλητική δράση και γιορτινή ατμόσφαιρα. Ερασιτέχνες και elite αθλητές συμμετείχαν σε δρομικά και κολυμβητικά αγωνίσματα, αποδεικνύοντας για άλλη μία χρονιά γιατί το Spetses Mini Marathon αποτελεί θεσμό όχι μόνο για τον Αργοσαρωνικό, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Δύο αθλήτριες που αποτελούν μέλη του «Team Future», του χορηγικού προγράμματος της bwin, πήραν μέρος στο φετινό Spetses Mini Marathon, μαζί με την ομάδα του bwin Running Team. Η εκ των κορυφαίων ακοντιστριών στον κόσμο, Ελίνα Τζένγκο και η Βαλκανιονίκης του επτάθλου Αναστασία Ντραγκομίροβα συμμετείχαν ενεργά στους αγώνες, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για μικρούς και μεγάλους. Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, οι δύο πρωταθλήτριες βραβεύτηκαν από τους διοργανωτές, σε αναγνώριση της σπουδαίας αθλητικής χρονιάς που είχαν. Η Ελίνα Τζένγκο απόλαυσε την ενέργεια και τον παλμό της διοργάνωσης, συμμετέχοντας με χαμόγελο και θετική διάθεση. Η Αναστασία Ντραγκομίροβα εντυπωσιάστηκε από τη θερμή υποδοχή του κόσμου και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα του αγώνα στο πανέμορφο νησί των Σπετσών.

Για ακόμη μία χρονιά, το αίθριο της bwin κοσμούσε την πλατεία Ποσειδωνίου, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς και συνάντησης για τους συμμετέχοντες, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες, χαλαρή διάθεση και αθλητική ενέργεια.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που για 7η διαδοχική χρονιά αποτελέσαμε τον Μεγάλο Χορηγό του Spetses Mini Marathon, ενός κορυφαίου θεσμού που προάγει τον αθλητισμό, την προσπάθεια και την ευγενή άμιλλα. Η bwin συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στη στήριξη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, όπως το Spetsathlon και το Spetses Mini Marathon, γιατί πιστεύουμε βαθιά στη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει και να εμπνέει».

Για ακόμη μία χρονιά, το αίθριο της bwin κοσμούσε την πλατεία Ποσειδωνίου, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς και συνάντησης για τους συμμετέχοντες, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες, χαλαρή διάθεση και αθλητική ενέργεια. Με θεαματικές συμμετοχές, υπέροχο καιρό και πλήθος κόσμου, το Spetses Mini Marathon 2025 επιβεβαίωσε ξανά τη φήμη του ως το απόλυτο multi-sport event της χώρας. Η bwin ανανέωσε το ραντεβού της με τη διοργάνωση, με στόχο να συνεχίσει να στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό με συνέπεια και όραμα.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ