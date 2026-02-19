Λάμψη από Χέσκεϊ, Ματέους στο επιτυχημένο watch party της interwetten για το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το watch party της interwetten στο Hard Rock Cafe για το μεγάλο ματς Liverpool FC – Manchester City την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Στην εκδήλωση του Επίσημου Συνεργάτη της Liverpool FC φίλοι της ομάδας, εκπρόσωποι του τύπου και συνεργάτες της interwetten είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το μεγάλο παιχνίδι της Premier League παρέα με τον θρύλο της Liverpool, Emile Heskey. Μαζί τους ήταν και o θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Lothar Matthäus αλλά και ο διάσημος Αυστριακός προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής Peter Stöger, που έδωσαν το παρών ως brand ambassadors της interwetten.

Οι καλεσμένοι συζήτησαν, υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους φίλους της Liverpool FC χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε όλους τους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων ήταν και μέλη τόσο της Πανελλήνιας Λέσχης Φίλων Liverpool – OLSC Greece, ο πρόεδρος της οποίας, Γιάννης Σκοτίδας, παρέδωσε τιμητική πλακέτα τον Emile Heskey, όσο και του Official Liverpool Supporters Club Thessaloniki.

Η δημοσιογράφος Μαρία Ζαφειράτου, που δεν έχει κρύψει την αγάπη της για τη Liverpool FC, συντόνισε την κουβέντα με τους καλεσμένους της interwetten, ενώ ο φιλόξενος χώρος και οι άνθρωποι του Hard Rock Cafe διασφάλισαν μια υπέροχη εμπειρία για όλους.

Όλοι οι προσκεκλημένοι της interwetten έζησαν ένα μεγάλο ματς της Premier League, με έντονες συγκινήσεις, ευκαιρίες και γκολ, αν και το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους φίλους των Reds.

Το watch party ολοκληρώθηκε με εκπλήξεις και δώρα από τη Liverpool FC και από τον Επίσημο Συνεργάτη της, την interwetten, και έκλεισε με την υπόσχεση από πλευράς της interwetten για περισσότερες ξεχωριστές βραδιές, αξέχαστες εμπειρίες και προσφορές για όλους τους φίλους των Reds.

Ο Μάριος Λευκαρίτης, Country Director της interwetten, δήλωσε κατά την έναρξη της εκδήλωσης: “Όσοι έχουμε βρεθεί έστω και μία φορά στο Anfield ξέρουμε αυτό το συναίσθημα λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας. Για όσους αγαπάμε τη Liverpool FC, τέτοιες βραδιές δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι συναίσθημα. Είναι αναμνήσεις. Ομοίως και η συνεργασία της interwetten με τη Liverpool FC δεν είναι απλώς business. Είναι κοινή νοοτροπία: πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό, ένταση, καρδιά. You’ll Never Walk Alone – όχι σαν σύνθημα, αλλά σαν στάση ζωής. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ ο Emile Heskey, ένας παίκτης που φόρεσε τη φανέλα της Liverpool και ξέρει τι σημαίνει Anfield, ο Lothar Matthäus, ένας πραγματικός θρύλος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και ο Peter Stöger, ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο με γνώση και ήθος.”

Ο Emile Heskey, Liverpool Legend, είπε απευθυνόμενους στους φίλους της ομάδας: «Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας για να ζήσουμε μαζί αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Ελπίζω να δούμε ένα καλό παιχνίδι και να απολαύσουμε πολλά γκολ. Ευχαριστώ την ομάδα και την interwetten, επίσημο συνεργάτη της Liverpool, για την πρόσκλησή τους και την ευκαιρία να βρεθώ μαζί σας».

Ο Lothar Matthäus, κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και Brand Ambassador της interwetten, τόνισε: «Ευχαριστώ την interwetten για την πρόσκληση, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το πραγματικά διεθνές κλίμα, εδώ στην Ελλάδα, με φίλους της Liverpool, ο Peter από την Αυστρία και εγώ από τη Γερμανία, είναι ένας όμορφος συνδυασμός. Εξάλλου, δεν είναι απλά ένα Liverpool – Manchester City, στην ενδεκάδα της Liverpool είναι 5 παίκτες που έχουν περάσει από την Bundesliga, ενώ και στη City είναι άλλοι 2, οπότε υπάρχει και το Γερμανικό στοιχείο στο σημερινό παιχνίδι!».

Ο Peter Stöger, προπονητής, πρώην ποδοσφαιριστής και Brand Ambassador της interwetten, ανέφερε: «Μπορεί να μην υπάρχουν Αυστριακοί στο σημερινό παιχνίδι, αλλά μην ξεχνάτε ότι οι Szoboszlai και Haaland έχουν παίξει στη Salzburg! Ευχαριστώ πολύ την interwetten για την ευκαιρία να μοιραστώ αυτή την όμορφη ποδοσφαιρική βραδιά μαζί σας και με αυτούς τους θρύλους του ποδοσφαίρου.»

Γενικά Στοιχεία

Η interwetten ιδρύθηκε το 1990 και με εμπειρία 36 ετών στο online gaming είναι ένα από τα κορυφαία brand names στη συγκεκριμένη βιομηχανία. Είναι η δεύτερη εταιρία στον κόσμο που προσέφερε online betting, 29 χρόνια πριν, το 1997. Συνεχίζοντας αυτήν την παράδοση, έχει διαθέσιμα στην πλατφόρμα της περισσότερα από 150.000 γεγονότα διαθέσιμα για live betting. Παράλληλα, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και στα live casino παιχνίδια με εκατοντάδες επιλογές από κορυφαίους παρόχους. Η interwetten, εκτός από την Ελλάδα, έχει παρουσία σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ισπανία και η Σουηδία. Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών χρησιμοποιεί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς. Επιπροσθέτως, από την Interwetten έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι και στην προστασία των παικτών. Η Interwetten προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της και στο κινητό με εξαιρετικές εφαρμογές IOS, Android, Huawei και Amazon, ενώ είναι κοντά στον αθλητισμό με συνεργασίες στο κορυφαίο επίπεδο, όπως, μεταξύ άλλων, με τη Λίβερπουλ, την ομάδα μπάσκετ της Μπάγερν Μονάχου, και τους New England Patriots.

Η Liverpool F.C. είναι επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα την πόλη του Λίβερπουλ, έχει ιδρυθεί το 1892, αγωνίζεται στην Premier League και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και δημοφιλείς ομάδες του κόσμου. Έχει κατακτήσει 20 φορές το Πρωτάθλημα Αγγλίας, 8 φορές το Κύπελλο Αγγλίας, 10 το League Cup και 16 φορές το Community Shield, ενώ εκτός συνόρων έχει κερδίσει 6 φορές το Champions League/Κύπελλο Πρωταθλητριών, 3 φορές το Europa League/UEFA Cup και 4 φορές το Super Cup Ευρώπης.

Ο Emile Heskey είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1994 και κράτησε μέχρι και το 2016. Στη Liverpool F.C. αγωνίστηκε από το 2000 μέχρι και το 2004, έχοντας 223 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 60 γκολ, κατακτώντας 1 Κύπελλο, 1 League Cup, 1 UEFA Cup και 1 UEFA Super Cup. Η μεταγραφή του στη Liverpool F.C. ήταν η μέχρι τότε ακριβότερη στην ιστορία της ομάδας. Εκτός από τη Liverpool, αγωνίστηκε και στις Leicester, Birmingham, Wigan, Aston Villa, Newcastle Jets, και Bolton, είχε 62 συμμετοχές στην Εθνική Αγγλίας, πετυχαίνοντας 7 γκολ, αγωνιζόμενος σε 2 Παγκόσμια Κύπελλα και 1 Euro. Το 2012 ψηφίστηκε από τους οπαδούς της Liverpool στην 69η θέση των 100 σημαντικότερων παικτών στην ιστορία της ομάδας.

Ο Lothar Matthäus είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1978 και κράτησε μέχρι και το 2001. Ξεκίνησε την καριέρα του στην άσημη 1. FC Herzogenaurach πετυχαίνοντας 20 γκολ σε 22 συμμετοχές, με αποτέλεσμα τη μεταγραφή του στην Borussia Mönchengladbach με την οποία αγωνίστηκε για 5 σεζόν, καταγράφοντας 200 συμμετοχές και 51 τέρματα. Η καριέρα του συνεχίστηκε στην Bayern Munich από το 1984 μέχρι το 1988, στην Inter Milan από το 1988-1992 (όπου κατέγραψε 153 συμμετοχές με 53 τέρματα), και επέστρεψε στην Bayern Munich για 8 ακόμα χρονιές μέχρι και τη σεζόν 1999-2000. Συνολικά στην ομάδα του Μονάχου είχε 406 συμμετοχές με 100 γκολ. Έκλεισε την καριέρα του στους Metrostars του MLS με 23 συμμετοχές. Στην εθνική ομάδα της Γερμανίας κατέγραψε συνολικά 150 συμμετοχές και 23 τέρματα σε 21 χρόνια. Στους τίτλους του συμπεριλαμβάνονται 6 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και 3 Λιγκ Καπ Γερμανίας καθώς και 1 Κύπελλο UEFA με την Bayern Munich, 1 Πρωτάθλημα Ιταλίας και 1 Κύπελλο UEFA με την Inter Milan, καθώς και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο και 1 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική Γερμανίας, ενώ σε ατομικό επίπεδο είναι κάτοχος Χρυσής Μπάλας. Ως προπονητής καθοδήγησε τις Rapid Wien, Partizan, Εθνική Ουγγαρίας, Atlético Paranaense, Maccabi Netanya και Εθνική Βουλγαρίας, ενώ ήταν και βοηθός προπονητή στη Red Bull Salzburg, κερδίζοντας 1 Πρωτάθλημα Σερβίας και 1 Πρωτάθλημα Αυστρίας. Παράλληλα αλλά και μετά την προπονητική του καριέρα έχει διατελέσει αρθρογράφος του Sport Bild και τηλεοπτικός σχολιαστής. Από το 2021 είναι Brand Ambassador της Interwetten.

Ο Peter Stöger είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1985 και κράτησε μέχρι και το 2004. Αγωνίστηκε στις Favoritner AC Wien, Vorwärts Steyr, First Vienna, Austria Wien, Tirol Innsbruck, Rapid Wien, LASK Linz, Austria Wien, VfB Admira Wacker Mödling, και Untersiebenbrunn, καταγράφοντας 527 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας 125 γκολ, και κατακτώντας 4 Πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 5 Super Cup Αυστρίας. Στην εθνική ομάδα της Αυστρίας κατέγραψε συνολικά 65 συμμετοχές και 15 τέρματα. Ως προπονητής καθοδήγησε τις Austria Wien, First Vienna, Grazer AK, Wiener Neustadt, Austria Wien, 1. FC Köln, Borussia Dortmund, Austria Wien, Ferencváros, και Rapid Wien κατακτώντας 1 Πρωτάθλημα και 1 Κύπελλο Αυστρίας και επαναφέροντας την 1. FC Köln στην Bundesliga. Από το 2023 είναι Brand Ambassador της Interwetten.