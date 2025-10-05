Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Που θα δείτε το Grand Prix της Σιγκαπούρης
Η αγωνιστική δράση της Formula 1 επιστρέφει σήμερα (05/10). Το ταξίδι του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ στην Ασία συνεχίζεται, καθώς μετά το Αζερμπαϊτζάν έχει σειρά το άκρως απαιτητικό Grand Prix της Σιγκαπούρης που θα διεξαχθεί στη Μαρίνα Μπέι, το σιρκουί που φιλοξένησε τον πρώτο νυχτερινό αγώνα στην ιστορία του σπορ.
Το GP της Σιγκαπούρης, στο οποίο πέρσι νικητής αναδείχθηκε ο Λάντο Νόρις, ξεκινάει στις 14:30 και θα μεταδοθεί ζωντάνα από τη πλατφόρμα ANT1+, ενώ μισή ώρα αργότερα στις 15:00 θα ξεκινήσει και η ετεροχρονισμένη μετάδοση από την ελεύθερη συχνότητα του ΑΝΤ1.
