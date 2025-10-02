Η καρδιά του ευρωπαϊκού Beach Volley χτυπά στην Κρήτη στις 6-9 Νοεμβρίου

Το TUI Magic Life Candia Maris φιλοξενεί το CEV Beach Volley European Cup Final

Η Κρήτη συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο του αθλητισμού, αυτή τη φορά υποδεχόμενη το κορυφαίο CEV Beach Volley European Cup Final, από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στο TUI Magic Life Candia Maris, του Metaxa Hospitality Group, στο Ηράκλειο.

Το τουρνουά υπόσχεται δυνατές αναμετρήσεις και υψηλού επιπέδου θέαμα, συγκεντρώνοντας κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες στην άμμο. Παράλληλα, ενισχύει τον αθλητικό τουρισμό και προβάλλει την Κρήτη σε διεθνές επίπεδο. Η διοργάνωση εντάσσεται στο επίσημο διεθνές καλεντάρι, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (C.E.V.) και πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), του Δήμου Μαλεβιζίου και του Metaxa Hospitality Group.

Οι ομάδες του European Cup Beach Volley

Το European Cup είναι μια διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου σύλλογοι από διάφορες χώρες εκπροσωπούν τα εθνικά τους πρωταθλήματα στη διεθνή σκηνή. Η συμμετοχή βασίζεται στην επίδοση των ομάδων στα εγχώρια πρωταθλήματα, τα οποία έχουν επίσημα αναγνωριστεί από τη Συνομοσπονδία. Οι ομάδες -ανδρών και γυναικών- που θα συμμετάσχουν στην προκριματική φάση του τουρνουά έχουν ήδη επιβεβαιωθεί.

Η πλήρης λίστα των προκριματικών περιλαμβάνει ομάδες από τις ακόλουθες 24 εθνικές ομοσπονδίες: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βόρεια Ιρλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Κροατία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Ελβετία, Τσεχία και Τουρκία. Η μεγάλη πλειονότητα των Εθνικών Ομοσπονδιών θα συμμετάσχει και με τα δύο φύλα, ενώ Αρμενία, Τσεχία, Αγγλία, Ολλανδία και Ελβετία θα αγωνιστούν μόνο στην ανδρική κατηγορία. Η Λιθουανία, αντίθετα, θα συμμετάσχει αποκλειστικά στις γυναίκες.

Συγκεκριμένα, η πρωταθλήτρια ομάδα Azerrail από το Αζερμπαϊτζάν επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή και στοχεύει να υπερασπιστεί τον ιστορικό τίτλο διπλής διάκρισης που κατέκτησε πέρυσι στο Μονπελιέ. Ο ελληνικός σύλλογος 4 Sports Club Athens που εκπροσωπεί τη χώρα μας, έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην τελική φάση. Οι υπόλοιποι “φιναλίστ”, επτά σύλλογοι ανά φύλο, θα προκύψουν από την προκριματική φάση. Αυτή έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Οκτωβρίου, με τους χώρους διεξαγωγής και τη σύνθεση των ομίλων να ανακοινώνονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Διεθνείς επισκέπτες, νέες ευκαιρίες, ανάπτυξη για το νησί

Η διοργάνωση του European Cup στην Κρήτη αναμένεται να φέρει σημαντικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η παρουσία αθλητών, προπονητών και φιλάθλων από όλο τον κόσμο θα ενισχύσει τον τουρισμό, επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο και δημιουργώντας ζήτηση σε φιλοξενία, εστίαση και μεταφορές. Παράλληλα, η διεθνής προβολή της χώρας αναδεικνύει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού και ενισχύει τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.

Επιμήκυνση της τουριστικής δραστηριότητας του νησιού

Το TUI Magic Life Candia Maris και το Metaxa Hospitality Group επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στον αθλητικό τουρισμό, διαθέτοντας τις υποδομές, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου, όπως το CEV European Cup, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Nations Cup τον Μάιο. Με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) και του Δήμου Μαλεβιζίου, η Κρήτη αποδεικνύει ότι μπορεί να φιλοξενεί κορυφαία ευρωπαϊκά αθλητικά γεγονότα, αναδεικνύοντας το νησί ως παγκόσμιο προορισμό αθλητικού τουρισμού.

Η επιστροφή ενός ακόμα διεθνούς πρωταθλήματος beach volleyball στην Ελλάδα δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συμβολή του τεχνικού διευθυντή Βαγγέλη Πολυμερόπουλου μέσω της κορυφαίας εταιρείας Sports Marketing και Events στην Ελλάδα, της ActiveMedia Group.