Εθνική Παίδων: Έτσι μπήκε το 2-3 του Σιώζιου με την Σουηδία
Είναι από τις φάσεις που ξεκάθαρα δεν βλέπεις κάθε μέρα. Φάση που είδαμε στον αγώνα της Εθνικής Παίδων. Στο 94' οι Σουηδοί έχουν κερδίσει φάουλ και με το σκορ στο 2-2 είχαν ανέβει όλοι πάνω (και ο γκολκίπερ τους) για να βρουν δίχτυα. Αυτό δεν συνέβη και ο γκολκίπερ Γείτονας έκανε απευθείας βολέ και βρήκε τον Σιώζιο. Ο παίκτης της Εθνικής είδε το κενό τέρμα, σημάδεψε εξαιρετικά και σκόραρε για να ακολουθήσουν μετά έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ο γκολκίπερ των Σουηδών δεν είχε προλάβει να γυρίσει και 2 παίκτες που πήγαν προς την πορεία της μπάλας δεν κατάφεραν να την κόψουν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.