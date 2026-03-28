Η επιλογή των Σουηδών να πάνε για όλα για όλα και για το υπέρ τους 3-2 τους στοίχισε το παιχνίδι με την Εθνική Παίδων.

Είναι από τις φάσεις που ξεκάθαρα δεν βλέπεις κάθε μέρα. Φάση που είδαμε στον αγώνα της Εθνικής Παίδων. Στο 94' οι Σουηδοί έχουν κερδίσει φάουλ και με το σκορ στο 2-2 είχαν ανέβει όλοι πάνω (και ο γκολκίπερ τους) για να βρουν δίχτυα. Αυτό δεν συνέβη και ο γκολκίπερ Γείτονας έκανε απευθείας βολέ και βρήκε τον Σιώζιο. Ο παίκτης της Εθνικής είδε το κενό τέρμα, σημάδεψε εξαιρετικά και σκόραρε για να ακολουθήσουν μετά έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ο γκολκίπερ των Σουηδών δεν είχε προλάβει να γυρίσει και 2 παίκτες που πήγαν προς την πορεία της μπάλας δεν κατάφεραν να την κόψουν.