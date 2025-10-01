Το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Mε το νέο Βet Lock * από το Πάμε Στοίχημα κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη.

Το δεύτερο παιχνίδι του στη League Phase του Champions League δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός. Μετά την ισοπαλία με 0-0 στην πρεμιέρα κόντρα στην Πάφο, αντιμετωπίζει απόψε στις 22:00 στο Emirates την Άρσεναλ.

Οι άλλες 3 ελληνικές ομάδες αγωνίζονται αύριο. Στο Europa League, στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Γκόου Άχεντ Ιγκλς και στις 22:00 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Βίγκο τη Θέλτα.

Στην πρεμιέρα του Conference League, αύριο στις 22:00, η ΑΕΚ παίζει στη Σλοβενία με την Τσέλιε.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Tη νέα σεζόν ζούμε περισσότερα ΜΑΖΙ με το Πάμε Στοίχημα στα Καταστήματα ΟΠΑΠ!

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Άρσεναλ-Ολυμπιακός (Τετάρτη, 22:00)

B. Γκιοκέρες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Άρσεναλ να κερδίσει & Over 2,5 γκολ

Οver 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ

Οver 0,5 Ολυμπιακός γκολ & Οver 5,5 Ολυμπιακός κόρνερ



Παναθηναϊκός-Γκόου Άχεντ Ιγκλς (Πέμπτη, 19:45)

Παναθηναϊκός να κερδίσει & Οver 10,5 κόρνερ

Κ. Σφιντέρσκι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει

Α. Ζαρούρι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 2,5 γκολ



Θέλτα-ΠΑΟΚ (Πέμπτη, 22:00)

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Οver 0,5 Θέλτα γκολ & Οver 5,5 Θέλτα κόρνερ

Ι. Άσπας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Α. Ζίβκοβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή



Τσέλιε-ΑΕΚ (Πέμπτη, 22:00)

Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

ΑΕΚ να κερδίσει, Over 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες



*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ