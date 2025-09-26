Βραβείο στην πολεμική αεροπορία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ίου “Όμηρος”:
Σημαντική η προσφορά της πολεμικής αεροπορίας.
Τώρα σε μια συγκινητική τελετή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Ίου “Όμηρος” βράβευσε αντιπροσωπεία της πολεμικής αεροπορίας για την προσφορά της στην κοινωνία στους τομείς της αεροπυρόσβεσης, της έρευνας και διάσωσης, αλλά και των αεροδιακομιδών.
