Έλληνας αθλητής με αυτισμό στο δρόμο για το βιβλίο των Ρεκόρ Guinness

Ο τριαθλητής Μιχάλης Καλλερές, αθλητής στο φάσμα του αυτισμού, αναχωρεί σήμερα από την Αθήνα με προορισμό το Trentino της Ιταλίας.

Θα συμμετάσχει στον τελικό του διεθνούς αγώνα ορεινου τριάθλου XTERRA Italy world championship. Ο Μιχάλης διεκδικεί μια θέση στο βιβλίο Guinness, καθώς με τον τερματισμό του στη μεγάλη απόσταση – 1.500 μ. κολύμπι, 30 χλμ. ορεινή ποδηλασία (mountain bike) και 10 χλμ. ορεινό τρέξιμο – θα γίνει ο μοναδικός αθλητής με αυτισμό στον κόσμο που καταφέρνει κάτι αντίστοιχο.

Στην αποστολή και στη διάρκεια του αγώνα θα τον συνοδεύει ο Γιώργος Γκούντας, Υπεύθυνος του Αθλητικού Τμήματος του «ΙΩΝΑ» ΑμεΑ, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται πάντα ο πατέρας του και η μητέρα του , Γιώργος και Άννα Καλλερέ, ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής και της εξέλιξής του.

Η συμμετοχή του Μιχάλη αποτελεί παράδειγμα δύναμης, επιμονής και συμπερίληψης, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει εμπόδια και μπορεί να αποτελέσει γέφυρα ελπίδας και έμπνευσης για όλους.

Δήλωση του Γιώργου Καλλερέ, πατέρα του Μιχάλη:

Ως πατέρας του Μιχάλη, νιώθω απέραντη υπερηφάνεια για τη διαδρομή που έχει διανύσει. Κάθε βήμα του σε αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την πολύτιμη στήριξη των προπονητών του Νίκου Πρέζα, Γιώργο Δούβα, Παναγιώτη Κολλέτα, του Συλλόγου ΙΩΝΑ ΑμεΑ και Γιώργου Γκούντα, υπεύθυνου του Αθλητικού Τμήματος.Η αφοσίωσή τους, η πίστη τους στις δυνατότητες του Μιχάλη και η συνεχή καθοδήγηση που του παρέχουν, αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας του. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους, που επιτρέπουν στον Μιχάλη να διεκδικεί τα όνειρά του και να εμπνέει όλους γύρω του.»

Δήλωση του Γιώργου Γκούντα, Υπεύθυνου Αθλητικού Τμήματος ΙΩΝΑ ΑμεΑ και guide του Μιχάλη:

«Είναι τεράστια τιμή και ευθύνη να συνοδεύω τον Μιχάλη σε αυτή τη μοναδική προσπάθεια. Η συμμετοχή του στον τελικό του XTERRA Italy δεν είναι μόνο μια αθλητική πρόκληση, αλλά και ένα παγκόσμιο μήνυμα ελπίδας, συμπερίληψης και δύναμης. Ο Μιχάλης μας αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει όρια και ότι με πίστη, επιμονή και στήριξη μπορείς να κατακτήσεις τα πάντα.»

Η προσπάθεια του Μιχάλη Καλλερέ να συμμετάσχει στον τελικό του XTERRA Italy και να διεκδικήσει μια θέση στο Guinness World Records δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη στήριξη των χορηγών του.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους: Agrovim – Ιλιάδα, Αποστολίδης – Action, Garmin Digital Tracer, Saucony Greece, A. Makris MG, Fysio Gountas.

Η συμβολή τους ενισχύει όχι μόνο μια αθλητική προσπάθεια, αλλά στέλνει και ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής ευθύνης και συμπερίληψης, στηρίζοντας τον Μιχάλη να κατακτήσει τα όνειρά του και να γίνει πηγή έμπνευσης για όλους.