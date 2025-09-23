«Ομάδα Καφενείο»: Βρεθήκαμε στο Γέρακα και ρωτήσαμε τους φιλάθλους για την πορεία του Ολυμπιακού στο Champions League

Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» επιστρέφει για τρίτη σεζόν και φέτος, θα ζήσουμε μαζί όλα τα μεγάλα ντέρμπι της Stoiximan Super League!

Η φετινή Stoiximan Super League υπόσχεται δράση και συγκινήσεις, με αρκετές ομάδες να μάχονται για τον τίτλο και ντέρμπι φωτιά σχεδόν κάθε αγωνιστική! Τα καφενεία και οι καφετέριες της χώρας αποτελούν έναν διαχρονικό προορισμό των ποδοσφαιρόφιλων και το Gazzetta πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή, καταγράφοντας αντιδράσεις και προβλέψεις!

Την Κυριακή, με αφορμή το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς για το Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός, η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by bwin πήγε στο Cine Γέρακα στο Γέρακα για την απόλυτη ποδοσφαιρικη βραδιά.

Εκεί, οι φίλαθλοι έκαναν τις δικές τους προβλέψεις για το ντέρμπι, είπαν τη γνώμη τους για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, την ομάδα που έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές, αλλά και την πορεία που θα έχει ο Ολυμπιακός στο Champions League.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: