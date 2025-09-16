Πρεμιέρα στο Champions League με αμέτρητες αγορές και μακροχρόνια στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

Tην νέα σεζόν ζούμε περισσότερα ΜΑΖΙ με το Πάμε Στοίχημα στα Καταστήματα ΟΠΑΠ!

Η αυλαία ανοίγει στο Champions League. Η League Phase ξεκινάει με τη συμμετοχή 36 ομάδων, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός. Η 1η αγωνιστική διεξάγεται σε 3 δόσεις, από σήμερα έως την Πέμπτη. O Ολυμπιακός αγωνίζεται, την Τετάρτη (19:45), στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την Πάφο.

Οι 8 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16» και αυτές που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση περνάνε στα playoffs.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για το Champions League μεταξύ των οποίων και τα εξής:

• Νικητής

• Εθνικότητα Νικητή

• Να φτάσει στον τελικό

• Νικητής League Phase

• Να τερματίσει στους 8 πρώτους

• Να τερματίσει από την 9η έως την 24η θέση

• Να τερματίσει στην τελευταία θέση

• Κορυφαία Αγγλική ομάδα στη League Phase

• Κορυφαία Ιταλική ομάδα στη League Phase

• Κορυφαία Ισπανική ομάδα στη League Phase

• Κορυφαία Γερμανική ομάδα στη League Phase

Μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τον Ολυμπιακό

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα και για τον Ολυμπιακό, ανάμεσά τους και τα ακόλουθα:

• Σύνολο Πόντων

• Σύνολο Πόντων Over/Under

• Συνολικά Γκολ που θα σκοράρει

• Συνολικά Γκολ που θα δεχθεί

• Αήττητος εντός έδρας

Έξι παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Champions League. Στις 19:45 αρχίζουν οι αγώνες Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ, Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και ακολουθούν στις 22:00 τα ματς Γιουβέντους-Ντόρτμουντ, Μπενφίκα-Καραμπάκ, Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ και Τότεναμ-Βιγιαρεάλ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Champions League αμέτρητες και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* & «Βοοst Νίκης»*.



Bet Builder Ready για τα σημερινά παιχνίδια

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready για τα παιχνίδια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ

• Nα σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7,5 κόρνερ

• B. Γκιοκέρες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμη & Άρσεναλ να κερδίσει

• Αθλέτικ Μπιλμπάο να κερδίσει & Οver 8,5 κορνερ



Γιουβέντους-Ντόρτμουντ

• Γιουβέντους να κερδίσει & Οver 9,5 κόρνερ

• Τζ. Ντέιβιντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Γιουβέντους να κερδίσει & Οver 9,5 κόρνερ

• Κ. Γιλντίζ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Γιουβέντους να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ

• Βινίσιους Ζούνιορ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει

• Κ. Μπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Βινίσιους Ζούνιορ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

• Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει, να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 9,5 κόρνερ

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ

• Τότεναμ Οver 1,5 γκολ & Τότεναμ Οver 5,5 κόρνερ

• Ντ. Σολάνκε να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τότεναμ να κερδίσει

• Βιγιαρεάλ να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ







