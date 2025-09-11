Παναθηναϊκός AKTOR: Διαγωνισμός για εισιτήριο διαρκείας για την σεζόν 2025-26

Ο νέος, μεγάλος διαγωνισμός* του PS Blog σού δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις ένα διαρκείας του Παναθηναϊκού AKTOR, για να βρίσκεσαι σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της σεζόν 2025-26.

Η φετινή σεζόν στα παρκέ δεν είναι απλώς μια νέα αρχή. Είναι ένα ταξίδι γεμάτο πάθος, όνειρα και αγάπη. Και μέσα από αυτό το ταξίδι, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα προσπαθήσει να κατακτήσει τους στόχους του. Με νέα πρόσωπα και παλιούς γνώριμους, που θα δώσουν ξανά ζωή στη μαγεία του μπάσκετ και θα χαρίσουν μοναδικές στιγμές σε όλους!

Παναθηναϊκός AKTOR: Διαγωνισμός για δωρεάν* διαρκείας

Κι εσύ δεν χρειάζεται να είσαι ένας απλός...θεατής. Μπορείς να κλείσεις τη θέση σου στο γήπεδο εντελώς δωρεάν, για να απολαύσεις κάθε φάση και να γίνεις μέρος των μεγάλων στιγμών. Πώς; Με τον διαγωνισμό* του PS Blog, ο οποίος προσφέρει ένα εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2025-26, για να παρακολουθήσεις όλους τους εντός έδρας αγώνες του «τριφυλλιού» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δεις εδώ. Ο διαγωνισμός* ολοκληρώνεται την Τετάρτη (17/09, 23:59).

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. «21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».