Eurobasket 2025: Με τρίποντο στους “16”, χωρίς τρίποντο στους “8”!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας πιστεύει ότι η εξέλιξη του Eurobasket 2025 δίνει μεγαλύτερη αξία του αναμενόμενου στην ελληνική πρόκριση στα προημιτελικά, εξηγεί τι κάναμε λάθος με το Ισραήλ και εκτιμά ότι το υλικό μας φτάνει και περισσεύει για να αφήσουμε πίσω μας και το εμπόδιο της Λιθουανίας.

Η πρώτη πραγματικά ηλιόλουστη μέρα στην Ρίγα ξημέρωσε και πριν μπούμε σε τακτικές λεπτομέρειες και σε ανάλυση της επόμενης μέρας, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε ότι όχι απλά συνεχίζουμε στην διοργάνωση, αλλά ο περισσότερος κόσμος μας θεωρεί και φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά (έχουμε χρόνο για να «συζητήσουμε» τα του προημιτελικού απέναντι στην Λιθουανία)!

Ποιος να το περίμενε αυτό όταν πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, σε συνδυασμό με το ότι δύο από τα τρία φαβορί για τις θέσεις του βάθρου (η Σερβία και η Γαλλία), επέστρεψαν πρόωρα στις πατρίδες τους! Το ίδιο συνέβη και με άλλες δύο ομάδες που στήθηκαν στην αφετηρία της διαδρομής με μεγάλες φιλοδοξίες, όπως η Ιταλία και η γηπεδούχος Λετονία, η οποία πριν από 2 χρόνια ήταν 5η στον κόσμο!

Να αναγνωρίσουμε την σοβαρή προσπάθεια

Επομένως, αν και η πρόκριση στους “8” ήταν ο πρώτος και σχετικά βατός στόχος του εφετινού εγχειρήματος και που πριν από την έναρξη του τουρνουά, δεν επιδεχόταν αποτυχίας, νομίζω ότι τώρα το πόσο απρόβλεπτα εξελίσσεται το Eurobasket 2025, θα πρέπει να επιβραβεύσουμε την έως τώρα προσπάθεια και να αναγνωρίσουμε ότι η Εθνική μας ομάδα έχει:

• Πρώτον, αξιοποιήσει σε πολύ υψηλό βαθμό το μεγάλο της όπλο που ακούει στο όνομα Γιάννης Αντετοκούνμπο. Στα τέσσερα ματς με τον “Greek Freak” στο παρκέ, η Ελλάδα έχει ισάριθμες νίκες, παίρνοντας το μέγιστο από τον 30χρονο διεθνή superstar των Μπακς (μ.ο. 30 πόντους και 9,8 ριμπάουντ με 72,5% στα σουτ), πολύ απλά γιατί ο Σπανούλης τον χρησιμοποιεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την ομάδα, αλλά και στην θέση (αυτή του “5”) που είναι «ανίκητος»! Γιατί όταν τον κλείνουν δύο και τρεις παίκτες, βρίσκει πάντα τον ελεύθερο παίκτη και ανοίγει τους χώρους.

• Δεύτερον, παρουσιάσει μία αρκετά πειστική αγωνιστική εικόνα, λαμβάνοντάς υπ’ όψιν τα σημεία που υστερεί, κάτι που σημαίνει ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός και το επιτελείο του έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο τακτικό πλάνο, κρύβοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τα μειονεκτήματά μας.

• Τρίτον, η ομάδα είναι ήρεμη και συγκεντρωμένη στον στόχο και δεν υπερενθουσιάζεται με ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Οι αποτυχίες των τελευταίων ετών και η δίψα για μία διάκριση μετά από χρόνια, έχουν κρατήσει χαμηλά τους τόνους και αυτό άλλωστε είναι και το σωστό, από την άποψη ότι ακόμη δεν έχουμε πετύχει κάτι χειροπιαστό.

Αυτά εν είδει ενός μίνι απολογισμού των έως τώρα πεπραγμένων και πριν καταθέσουμε δύο λόγια για το πρώτο νοκ άουτ με το Ισραήλ, του οποίου την αντίσταση ξεπεράσαμε (84-79), χωρίς να απειληθούμε σοβαρά, αλλά όχι και άνετα!

Το ότι δεν κινδυνεύσαμε με 16% στο τρίποντο, δείχνει το μέγεθος των δυνατοτήτων μας!

Από τότε που προέκυψε ο αντίπαλός μας για την φάση των “16” τόσο στην εκπομπή “Eurobasket Live” του Gazzetta, όσο και από το blog που διαβάζετε, είχα επισημάνει ότι δεν θα είχαμε εύκολο έργο. Αναμφίβολα δυσκολοκατάβλητη και σκληροτράχηλη ομάδα οι Ισραηλινοί, που δεν τα παρατάνε ποτέ κι εκεί που λες ότι δεν έχουν ποιότητα και δεν χάνουμε ποτέ απ’ αυτούς, όλο και σε περιτριγυρίζουν και δεν σε αφήνουν να ξεφύγεις!

Ωστόσο, ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίζαμε και η υπεραισιοδοξία μου βασιζόταν κατά πρώτο λόγο στην φιλική ήττα της 10ης Αυγούστου στην Λεμεσό (με 58-75, αλλά και χωρίς Γιάννη, Παπανικολάου, Σλούκα και Μήτογλου), που μας έδειξε τι μπορεί να κάνει και πως παίζει το Ισραήλ και κατά δεύτερον στην αυτοπεποίθηση που έδωσε στην ομάδα μας ο «πρόωρος τελικός» με την Ισπανία.

Ήταν σαν να μπήκαμε στα νοκ άουτ παιχνίδια, έχοντας ήδη δώσει ένα παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Από την άποψη ότι διαχειριστήκαμε την πίεση ενός αγώνα που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την συνέχειά μας στο τουρνουά.

Από ‘κει και πέρα στο τακτικό κομμάτι, ήμουν επίσης βέβαιος και το έγραψα στο live, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ότι οι αντίπαλοί μας θα μας δώσουν το μακρινό σουτ, πολύ απλά γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή ρίσκου με σοβαρές πιθανότητες. Ακόμη και αν το ποσοστό μας στην 1η φάση της διοργάνωσης μας κατέταξε στην 2η θέση (45,6% στα τρίποντα).

Σου λέει ο Αριέλ Μπέϊτ Χαλάμι, που ταυτόχρονα τελεί ως coach και στην Χάποελ Αφούλα, «αν η μπάλα πάει μέσα δεν έχουμε τύχη, οπότε ας τους ωθήσουμε να πυροβολούν απ’ έξω και ας κάνουμε την προσευχή μας!» (σ.σ.: όπως μας μετέφερε Ισραηλινός συνάδελφος), και δεν είχε καθόλου άδικο!

Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο και ειδικότερα στην 1η περίοδο, οι Ισραηλινοί δεν έστελαν δεύτερο παίκτη στον Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε party κοντά στο καλάθι, δεν χρειάστηκε να πάρουμε πολλά μακρινά σουτ. Και όσα πήραμε ήταν καλά και όχι εκβιαστικά, ανεξαρτήτως ευστοχίας (είχαμε 1/5 στο πρώτο 10λεπτο και 1/6 στο δεύτερο).

Μετά την ανάπαυλα, όμως και ειδικότερα όταν το Ισραήλ πλησίασε δύο φορές σε απόσταση μίας κατοχής (54-51 στο 23’ και 60-58 στο 27ο λεπτό), χάσαμε για λίγο το μυαλό μας και ξαφνικά ήταν σαν το τρίποντο να ήταν το μοναδικό μας όπλο. Σκεφτείτε ότι πριν ο Παπανικολάου ευστοχήσει στο τελευταίο, που ουσιαστικά σφράγισε και την πρόκρισή μας (2’13” πριν το τέλος), είχαμε 1/13 σουτ πίσω από τα 6,75!

Συμπερασματικά, η αχρείαστη επιμονή μας στο τρίποντο (στο 2ο μέρος) και τα αρκετά λάθη (16), ήταν τα στοιχεία που μας στέρησαν μία πιο ξεκούραστη από το τελικό (84-79) νίκη! Κι αν στους “16” φτάσαμε με το μακρινό σουτ να είναι από τα βασικά μας όπλα (45,6%), το ότι είμαστε στους “8”, έχοντας σουτάρει τόσο άσχημα (16% με 4/25 τρίποντα), δείχνει το μέγεθος των δυνατοτήτων μας.

Και αυτό γιατί από ένα σημείο και μετά, οι αντίπαλοί μας έστελναν δύο και τρεις παίκτες πάνω στον Γιάννη, που πάλι έφαγε το «ξύλο της αρκούδας» και σούταρε μόλις δύο βολές. Μιλάμε για έναν υπερπαίκτη, ο οποίος παίζει φουλ στην επαφή και μέχρι στιγμής έχει σουτάρει 31 βολές σε 4 αγώνες! Την ίδια ώρα που ο άλλος μεγάλος superstar του Eurobasket 2025, o Λούκα Ντόντσιτς έχει πάει στην γραμμή 83 φορές (σε 6 αγώνες), χωρίς η δράση του να επικεντρώνεται μέσα στο «ζωγραφιστό»!

Υγ.1: Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά τόσο κυριαρχικό τον Γιάννη (37 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 29’) σε επίσημο αγώνα της Εθνικής. Το παλικάρι έκανε επτά καρφώματα και είχε 18/21 δίποντα! Τι να πει κανείς…

Υγ.2: Η αλήθεια είναι ότι στον δρόμο μας δεν μπορούσε να τύχει πιο βατή Λιθουανία, από την εφετινή έκδοσή της με την απουσία του Σαμπόνις και τον τραυματισμό του Γιοκουμπάϊτις. Αν ξεχάσουμε την πραγματικότητα και προετοιμάσουμε το ματς χωρίς να σκεφτόμαστε παράγοντες που δεν θα παίξουν ρόλο αύριο (09/09, 21.00), όλα θα είναι καλύτερα για μας.

Υγ.3: Μία άλλη παράμετρος είναι ότι θα παίξουμε εκτός έδρας, γιατί το γήπεδο θα γεμίσει Λιθουανούς! Η Ρίγα, άλλωστε, απέχει 3,5 ώρες οδικώς από το Βίλνιους και περίπου 75 λεπτά από τα λιθουανικά σύνορα! Ούτε αυτό, όμως, θα πρέπει να μας χαλάσει το μυαλό! Έχουμε ραντεβού με την ιστορία…

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

