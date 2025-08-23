Mε την νέα προσφορά* της Novibet όλα είναι δυνατά!
Στη Novibet απολαμβάνεις ποδοσφαιρική δράση δωρεάν* χάρη στη νέα σούπερ προσφορά* με δώρο 1 μήνα NOVASPORTS!
Κορυφαία προσφορά με δώρο* 1 μήνα NOVASPORTS
Η μέρα που οι φίλαθλοι στην Ελλάδα περίμεναν έφτασε, καθώς το Σαββατοκύριακο η αυλαία της Super League ανοίγει. Αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας είναι αυτή ανάμεσα σε Άρη και Βόλο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, που ενισχύθηκε πολύ στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, είδε το όνειρο της Ευρώπης να τελειώνει νωρίς απέναντι στην Αράζ. Παρά την απογοήτευση η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη στρέφει το βλέμμα της αποκλειστικά στις εγχώριες διοργανώσεις με όνειρα και φιλοδοξίες. Αντίπαλος είναι η ομάδα του Βόλου η οποία μετράει προσθήκες και αποχωρήσεις με την εικόνα της να αποτελεί μυστήριο που ο Άρης καλείται να λύσει. Η αναμέτρηση διεξάγεται το Σάββατο (20:00) και θα μεταδοθεί από τα κανάλια της Novasports.
Το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι με μοναδική προσφορά* γνωριμίας
Εκτός από την απόλυτη προσφορά* FREESPORTS η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Novibet μέχρι τις 31 Αυγούστου 2025 στις 23:59, όποιος επιλέξει τη Novibet για την διασκέδασή του θα βρει 1000+ προσφερόμενες αγορές σε όλους τους αγώνες, ενώ τα μέλη του καζίνο μπορούν να βρουν μεγάλη γκάμα προσφορών*, Novibet Branded τραπέζια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.
Τέλος, όλα τα μέλη της Novibet μπορούν καθημερινά να βρουν προσφορές* για τα μεγάλα παιχνίδια και κορυφαίο πρόγραμμα ανταμοιβής*.
Στη Novibet παίζεις νόμιμα, παίζεις υπεύθυνα!
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.