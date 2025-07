Ο Γκουαρδιόλα «επιτέθηκε» σε διαιτητή για ένα φάουλ που δεν καταλογίστηκε

Έξω φρενών έγινε με τον διαιτητή που δε καταλόγισε φάουλ υπέρ του Ντοκού ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Αλ Χιλάλ απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων σε μια ιστορική νίκη για την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, κερδίζοντας τον αγώνα για την φάση των «16» με 4-3 στην παράταση, ολοκληρώνοντας μια μέρα με ανατροπές στο τουρνουά.

Το παιχνίδι ήταν γεμάτο εντάσεις με τον προπονητή των «πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα να γίνεται έξαλλος, καθώς μία φάση ήταν αρκετή για να επιτεθεί λεκτικά στο διαιτητή της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα στο 97ο λεπτό ο επιθετικός της Σίτι, Ζερεμί Ντοκού βγήκε μπροστά σε μία πολλά υποσχόμενη επίθεση δύο εναντίον ενός, αλλά ανατράπηκε από τον αμυντικό της Αλ Χιλάλ, Άλι Λατζάμι.

Ο διαιτητής με την σειρά του και ενώ παρακολουθούσε τη φάση από πολύ κοντά, δε σφύριξε κάποιο φάουλ, ούτε έβγαλε κάρτα στον Σαουδάραβα οπισθοφύλακα, αλλά αντ' αυτού σφύριξε το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου, οδηγώντας τις δύο ομάδες στη παράταση.

Αυτή του η πράξη ήταν αρκετή για να εξοργίσει τον Καταλανό τεχνικό, ο οποίος έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο, για να διαμαρτυρηθεί στον Βενεζουελάνο διαιτητή για την απόφασή του.

¡GUARDIOLA EXPLOTÓ CONTRA EL ÁRBITRO! 😳



Ανάμεσα σε αυτά που ειπώθηκαν φαίνεται να ακούγεται ο Γκουαρδιόλα να λέει στον διαιτητή «Πλάκα μου κάνεις;», με τον διαιτητή να παραμένει ψύχραιμο και να μη του απαντάει.

Pep Guardiola confronted the referee after regular full time because he believed a foul should have been called before the end of regulation time. pic.twitter.com/PHEvXhXOFp