Η ΑΕΚ έκλεισε λοιπόν προπονητή και το όνομα του Νίκολιτς μου έφερε στο μυαλό λίγο παρελθόν-ο Σέρβος είχε προταθεί τουλάχιστον δύο φορές προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό, χωρίς τελικά ποτέ να γίνει ο εκλεκτός του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αν θυμάμαι καλά ήταν η μία φορά εκεί γύρω στο διάστημα που είχε φύγει ο Πέδρο Μαρτίνς και νομίζω κι άλλη μία φορά πριν έρθει ο Πορτογάλος στον Ολυμπιακό. Είμαι όμως βέβαιος ότι τουλάχιστον σε μία περίπτωση, ενδεχομένως και δεύτερη, είχε προταθεί, είχε πέσει το όνομα του στο τραπέζι, είχε γίνει συζήτηση, χωρίς όμως ποτέ να προκριθεί.

Ο λόγος κυρίως ήταν γιατί είχε κριθεί ότι ήταν υπερβολικά αμυντικογενής προπονητής και μπορεί να μην ταίριαζε στον Ολυμπιακό. Κουβέντα είχε γίνει γιατί από κάποιους υπήρξε η τοποθέτηση ότι είναι προπονητής που μπορεί να φέρει αποτελέσματα, με την επίκληση των δύο πρωταθλημάτων που είχε πάρει στη Σερβία με την Παρτίζαν και στην Ουγγαρία με την Βιντεότον-επιτυχίες από τις οποίες πάντως πλέον έχουν περάσει αρκετά χρόνια, από το 2017 και το 2018 αντίστοιχα. Αλλά δεν πείστηκε ποτέ ο Μαρινάκης, που άλλωστε παραδοσιακά προτιμάει τις λύσεις από την Ισπανία και την Πορτογαλία για τον Ολυμπιακό.

Κι η αλήθεια νομίζω είναι ότι βάσει αποτελεσμάτων ο Μαρινάκης μάλλον δικαιώθηκε. Εννοώ τη συνέχεια της καριέρας του Νίκολιτς, που το καλοκαίρι του 2019 αποκλείστηκε με την Βιντεότον-Φέχερβαρ από τη Βαντούς του Λίχτενσταϊν στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ και λίγους μήνες μετά, το Νοέμβριο του 2019 απολύθηκε.

Το καλοκαίρι του 2020 ο Νίκολιτς έκανε ένα βήμα στην καριέρα του αναλαμβάνοντας τη Λοκομοτίβ, την οποία παρέλαβε μετά από μία τριετία στην οποία η ομάδα της Μόσχας ήταν πρώτη, δεύτερη και ξανά δεύτερη στο πρωτάθλημα της Ρωσίας. Κι αυτό που κατάφερε ήταν να την οδηγήσει στη σεζόν 2020-21 στην 3η θέση, ενώ στη δεύτερη σεζόν του εκεί απολύθηκε πολύ γρήγορα, τον Οκτώβριο του 2021, αφήνοντας τη Λοκομοτίβ στην 4η θέση.

Η επιστροφή του στην Ρωσία το περασμένο καλοκαίρι, αυτή τη φορά για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έφερε πάλι μία 3η θέση στο πρωτάθλημα, παρότι δεν είχε κι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Όπως κι αν έχει ο Νίκολιτς, από την έρευνα που είχα κάνει τότε επειδή είχε ακουστεί το όνομα του για τον Ολυμπιακό, είναι ένας προπονητής που εστιάζει πολύ στο να πάρει το αποτέλεσμα χωρίς να τον ενδιαφέρει ο τρόπος που θα το πάρει. Θα έλεγα ότι προτιμάει να κερδίζει με 1-0 παρά με 3-2 κι ότι προτιμάει να φέρνει 0-0 παρά 2-2. Είναι τέτοιου στιλ προπονητής.

Έχει πάρει Κύπελλα στην καριέρα του κι έχει και μία αξιοπρεπή παρουσία στο Τσάμπιονς Λιγκ το φθινόπωρο του 2020, με δύο ισοπαλίες κόντρα στην Ατλέτικο, δύο δύσκολες ήττες από την Μπάγερν και μία ισοπαλία με τη Ζάλτσμπουργκ. Ωστόσο, όταν χρειάστηκε να κερδίσει εντός έδρας τους Αυστριακούς για να τερματίσει 3η η Λοκομοτίβ συνεχίζοντας στο Γιουρόπα Λιγκ, απέτυχε χάνοντας 1-3 κι έτσι τερμάτισε 4η και τελευταία στον όμιλο της.

Αξιοπρεπής ήταν και η παρουσία της Βιντεότον σε όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ το φθινόπωρο του 2018, με αντιπάλους την Τσέλσι, τον ΠΑΟΚ και την Μπάτε, δίχως ωστόσο και τότε να πάρει πρόκριση, καθώς τερμάτισε 3η η ομάδα του και δεν συνέχισε στην Ευρώπη. Ένα χρόνο πριν, καλοκαίρι του 2017, είχε γνωρίσει έναν τραγικό αποκλεισμό με τους Ούγγρους στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ με ήττα 0-4 εντός έδρας από την πρώην ομάδα του, την Παρτίζαν.

Γενικά νομίζω ότι η ΑΕΚ πάει σε ένα προπονητή-στοίχημα, αλλά με εμπειρίες και σε πρωταθλητισμό και σε Ευρώπη.

Άσχετο: Κλειδί για τη μεταγραφή του Κωστούλα στην Μπράϊτον είναι η θέληση του ίδιου του νεαρού άσου. Να πάει για παράδειγμα στην Τσέλσι; Γιατί; Για να λέει ότι είναι παίκτης της Τσέλσι; Κατά 99% θα πήγαινε κάπου δανεικός μέσα στο καλοκαίρι. Ενώ στην Μπράϊτον έχει τη διαβεβαίωση του προπονητή της ομάδας, ότι τον υπολογίζει, ότι θα πάρει τις ευκαιρίες του να διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ της.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Συνεχίζει να διαπρέπει στο MLS ο Πεπ Μπιέλ, δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Σάρλοτ, με 5 γκολ και 7 ασίστ σε 16 παιχνίδια. Σε τέτοιο βαθμό που ο Ισπανός έχει γίνει πρόσωπο επικαιρότητας

Μάλιστα ο Μπιέλ συμπεριλήφθηκε στους υποψήφιους για καλύτερους μέχρι τώρα της σεζόν. Σε μία λίστα που είναι μέσα ο μεγάλος Λεό Μέσι φυσικά.

Ο Μπιέλ, τον οποίο λογικά η Σάρλοτ θα αγοράσει μέσα στο καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, καθότι έχει ήδη συμφωνημένη οψιόν αγοράς, είναι ο παίκτης στο mLS που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες κλασικές ευκαιρίες για γκολ, 18 συνολικά!

