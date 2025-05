Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 3η θέση και θα περιμένει να δει αν ο ΟΦΗ θα κατακτήσει ή όχι το Κύπελλο Ελλάδος ώστε να δει εάν εκείνος ή οι Κρητικοί θα έχουν του χρόνου το «καλό» ευρωπαϊκό «εισιτήριο» της χώρας μας.

Στην 3η θέση της φετινής Super League τερμάτισε ο ΠΑΟΚ, που ολοκλήρωσε τη σεζόν με τη νίκη (1-0) του επί της ΑΕΚ στο ντέρμπι της Τούμπας.

Πλέον θα περιμένει μέχρι και το επόμενο Σάββατο ώστε να μάθει σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα συμμετάσχει την επόμενη σεζόν, κάτι που θα εξαρτηθεί από την έκβαση του τελικού του Κυπέλλου που έχει προγραμματιστεί για τότε (17/5).

Σε αυτόν θα συγκρουστούν ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ και εάν κερδίσουν οι «ερυθρόλευκοι» και κάνουν το νταμπλ, αυτόματα ο Δικέφαλος θα αρχίσει το εκτός συνόρων «ταξίδι» του για την επόμενη περίοδο από τον 3ο προκριματικό του Europa League. Σε αυτή την περίπτωση οι σχετικές του υποχρεώσεις θα ξεκινήσουν στις 7 Αυγούστου, ενώ στις 21 Ιουλίου θα μάθει το αντίπαλό του (σ.σ. λίγες ημέρες μετά και εκείνον των Play Off εφόσον προκριθεί, ενδέχεται να προκύψουν μέσω κάποιου ζευγαριού).

Εάν όμως οι Κρητικοί πάρουν τη δεύτερη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση τότε θα πάρουν εκείνοι το «καλό», όπως λέγεται, ευρωπαϊκό εισιτήριο της χώρας μας και αυτόματα ο Δικέφαλος θα αρχίσει την αντίστοιχη πορεία του από τον 2ο προκριματικό του Conference League (σ.σ. ο ΟΦΗ μόνο ως Κυπελλούχος θα βγει στην Ευρώπη).

Το καλεντάρι του ΠΑΟΚ ή του ΟΦΗ στα προκριματικά του Europa

21 Ιουλίου: Κλήρωση 3ου προκριματικού.

4 Αυγούστου: Κλήρωση για τα Play Off.

7 Αυγούστου: 1ος αγώνας για τον 3ο προκριματικό.

14 Αυγούστου: 2ος αγώνας για τον 3ο προκριματικό.

21 Αυγούστου: 1ος αγώνας για τα Play Off

28 Αυγούστου: 2ος αγώνας για τα Play Off.

Τα καλεντάρι της League Stage του Europa

Για όποιον εκ των δύο βρεθεί στο τουρνουά το ζητούμενο θα είναι να προκριθεί στη League Stage του (σ.σ. εφόσον αποκλειστεί στον 3ο προκριματικό θα πάει στα Play Off του Conference, εφόσον περάσει αυτόν τον γύρο θα εξασφαλίσει τουλάχιστον την παρουσία τους στη League Phage του Conference). Ηδη γνωρίζουμε τις ημερομηνίες για τα οκτώ ματς που θα κληθεί να δώσουν στον όμιλο, όπου οι δύο τελευταίες θα διεξαχθούν το 2026.

29 Αυγούστου: Κλήρωση League Stage.

24-25 Σεπτεμβρίου: 1η αγωνιστική League Stage.

2 Οκτωβρίου: 2η αγωνιστική League Stage.

23 Οκτωβρίου: 3η αγωνιστική League Stage.

6 Νοεμβρίου: 4η αγωνιστική League Stage.

27 Νοεμβρίου: 5η αγωνιστική League Stage.

11 Δεκεμβρίου: 6η αγωνιστική League Stage.

22 Ιανουαρίου: 7η αγωνιστική League Stage.

29 Ιανουαρίου: 8η αγωνιστική League Stage.

Το καλεντάρι στα νοκ-άουτ του Europa

Από εκεί και πέρα ο βασικός στόχος του θα είναι να τερματίσει στο Top 24, κάτι που θα του δώσει το «ok» να συνεχίσει στα νοκ-άουτ του τουρνουά. Εφόσον δε βρεθεί μετά το φινάλε του ομίλου στις πρώτες οκτώ θέσεις θα πάει απευθείας στους «16», ενώ σε περίπτωση που «κάτσει» μεταξύ 9-24 θα δώσει αγώνες Play Off. Ας δούμε λοιπόν τις ημερομηνίες του Europa League μετά τη League Phase.

30 Ιανουαρίου: Κλήρωση για τα Play Off

19 Φεβρουαρίου: 1ος αγώνας για τα Play Off

26 Φεβρουαρίου: 2ος αγώνας για τα Play Off

27 Φεβρουαρίου: Κλήρωση για τα μετέπειτα νοκ-άουτ (σ.σ. θα βγει το «μονοπάτι» κάθε ομάδας μέχρι και τον τελικό).

12 Μαρτίου: 1ος αγώνας για τους «16».

19 Μαρτίου: 2ος αγώνας για τους «16».

9 Απριλίου: 1ος προημιτελικός.

16 Απριλίου: 2ος προημιτελικός.

30 Απριλίου: 1ος ημιτελικός.

7 Μαΐου: 2ος ημιτελικός.

20 Μαΐου: Τελικός (Κωνσταντινούπολη).