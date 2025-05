Xέιλ: Ένας... σεσημασμένος σκορερ που ζει για το Final Four (vid)

Ο Χάντερ Χέιλ κάνει απίθανες εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα και το Gazzetta στέκεται στην επιθετική ποικιλία του Αμερικανού ενόψει Final Four του BCL.

Η ΑΕΚ ζει και αναπνέει για το Final Four του BCL το οποίο θα διοργανώσει στο... σπίτι της, στη SUNEL Arena (9-11 Μάη) και φιλοδοξεί να κατακτήσει το δεύτερο BCL της ιστορίας της και την τέταρτη ευρωπαϊκή κούπα.

Ο Χάντερ Χέιλ αποκτήθηκε το καλοκαίρι με σκοπό να κάνει τη διαφορά στη Βασίλισσα και η αλήθεια είναι πως την κάνει και με το παραπάνω. Ειδικά το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί εκπληκτικές εμφανίσεις, έχοντας για πιο πρόσφατη παράσταση τους 34 που έβαλε στον Ολυμπιακό.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στις αγαπημένες επιθετικές συνήθειες του σκόρερ της Βασίλισσας, μελετώντας τα ματς στη φετινή πορεία της ομάδας στο BCL. Έχει 19+ πόντους στα 5 από τα 6 τελευταία του ματς στη διοργάνωση. Επιπλέον στη σειρά με τη Ναντέρ πέτυχε 20, 19 και 23 πόντους αντίστοιχα στα τρία ματς. Οδήγησε την Ένωση στα δύσκολα και ανυπομονεί για το Final Four. Λατρεύει να παίζει μπροστά στον κόσμο της Ένωσης και την Παρασκευή θα αγωνιστεί σε ένα ματς που ονειρευόταν καιρό.

🟡⚫️ @aekbcgr's Hunter Hale was on an invincible mission tonight 🔥



23 PTS, 7 AST, 5 Triples, 26 EFF for a 35-point W for the #BasketballCL Final 4 💥 pic.twitter.com/4COwJMKSBA