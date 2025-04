ΓεροΓιοβάισα: Αυτοί θα κάνουν τη διαφορά στο Βερολίνο!

O γεροΓιοβάισα επιστρέφει με έμπνευση και βλέπει αρκετά σημείο στο Βερολίνο που δεν τον αφήνουν αδιάφορο...

Ποιος είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα βγει πρώτος; Τα έφερε έτσι η μοίρα, ώστε η κορυφή της κανονικής διάρκειας να εξαρτάται από τα χέρια και μόνο των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα. Με νίκη στο Βερολίνο επιστρέφει εκεί όπου ήταν το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν και δύσκολα στην τελευταία στροφή θα απωλέσει την πρωτιά. Πολλές οι απουσίες των Πειραιωτών, αλλά η Άλμπα, αυτή που είδα κόντρα στη Βίρτους δεν μπορεί, εκτός αν πάλι έχει ποσοστό στα τρίποντα που να σοκάρει. Πάμε σύντροφοι λοιπόν με νίκη Ολυμπιακού και χάντικαπ εννέα πόντων στο 1.60.

Ο Πίτερς θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και το Over 10.5 πόντοι προσφέρεται στο 1.85. Ο Γουίλιαμς – Γκος θα δίνει ρυθμό και πόντους, οπότε πάμε με Over 10.5 πόντοι. Ο Παπανικολάου θα τρέξει, θα μοιράσει και Over 2.5 ασίστ είναι στο 1.72. Κι από Άλμπα ποιοι παίκτες θα κάνουν τη διαφορά; Σταθερή αξία ο Τόμας, με το Over 12.5 πόντοι να τιμάται στο 2.00. «Τελικός» για μια θέση στην εξάδα η ματσάρα στο Βελιγράδι. Ο Ερυθρός Αστέρας έρχεται από… σφαλιάρα και ψάχνει αντίδραση. Από την άλλη, η Εφές βρίσκεται σε τρομερό μομέντουμ, το οποίο και… τρομάζει. Ντέρμπι, θα κριθεί στις λεπτομέρειες και το διπλό με χάντικαπ 3,5 πόντων είναι σε απόδοση 1.78