Η μεγάλη μπασκετική εορτή 3x3 από τη ΔΕΗ και την Eurohoops έρχεται για τον 2ο γύρο

Στη Νέα Σμύρνη το δεύτερο ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops για το 2025.

H πλατεία της Νέας Σμύρνης παίρνει την ασίστ από την πλατεία Κανάρη (Πειραιάς) και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 από τη ΔΕΗ και την Eurohoops.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ 3x3, τουαθλήματος που ξεκίνησε από τις γειτονιές του κόσμου έρχεται 22 Φεβρουαρίου στην πλατεία Νέας Σμύρνης, μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα που έκανε στον Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, η φημισμένη πλατεία της Νέας Σμύρνης θα μετατραπεί σε ένα μπασκετικό πολυχώρο για μία ολόκληρη ημέρα, προσφέροντας ένα τουρνουά 3×3 γεμάτο ένταση και ενέργεια, καθώς και πολλές παράλληλες ψυχαγωγικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους με ελεύθερη είσοδο.

Δήλωσε συμμετοχή στο Τουρνουά 3×3 του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στη Νέα Σμύρνη εδώ: dei3x3.eurohoops.net

Πυρήνας του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops είναι το τουρνουά 3×3, για τρεις μικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18+), με δωρεάν συμμετοχή. Το event , βέβαια, απευθύνεταιστους φίλους και τις φίλες του αθλήματος, αλλά και τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, προσκαλώντας τους να ζήσουν από κοντά το δυναμικό άθλημα που ξεκίνησε από τις γειτονιές του κόσμου και έφτασε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Street Basketball Show, φουσκωτό γήπεδο για παιδιά, Arcade Basketball Games, Face Painting, 360° PhotoBooth, διασκεδαστικά challenges, αλλά και αναμνηστικά δώρα θα δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία για τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops αναδεικνύει τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς μέσω της άθλησης, της ψυχαγωγίας αλλά και της διάδοσης του 3×3, του δημοφιλούς, γρήγορου και δυναμικού παιχνιδιού. Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops ξεκίνησε το ταξίδι του για το 2025 από τον Πειραιά και θα ακολουθήσουν πολλοί ακόμη «σταθμοί» σε γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στη Νέα Σμύρνη θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης.