Ο Αλκαράθ άνοιξε λογαριασμό για το 2025 από το Ρότερνταμ (vid)

Ο Κάρλος Αλκαράθ νικώντας τον Άλεξ ντε Μινόρ με 2-1 σετ, πανηγύρισε στο Ρότερνταμ τον πρώτο του τίτλο για το 2025, τον πρώτο σε indoor τουρνουά κι έφθασε στους 17 τίτλους στην καριέρα του.

O Kάρλος Αλκαράθ από το Ρότερνταμ άνοιξε λογαριασμό για το 2025, με τον Ισπανό να νικά τον Άλεξ ντε Μινόρ με 6-4, 3-6, 6-2 και να κατακτά τον τίτλο στο 500άρι τουρνουά της ολλανδικής πόλης.

Αυτός είναι ο πρώτος indoor τίτλος για τον Αλκαράθ και ο 17ος στην καριέρα του, ενώ έγινε και ο πρώτος Ισπανός που γίνεται πρωταθλητής στην 52χρονη ιστορία του τουρνουά κι αυτό ήρθε στην πρώτη του συμμετοχή σε αυτό.

First indoor TITLE 🔓🏆



A debut week in Rotterdam to remember for @carlosalcaraz! @abnamroopen | #abnamroopen pic.twitter.com/kdZuJ1oaJx