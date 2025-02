Ο μπασκετικός κόσμος ακόμα δεν έχει συνέλθει από το σοκ που προκάλεσε το «MEGA-TRADE» που οδήγησε τον Λούκα Ντόνσιτς στους Λέικερς, με την μέχρι πρότινος ομάδα του Σλοβένου σταρ, τους Ντάλας Μάβερικς, να δημοσιεύει ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο για τον πρώην «άσο» της.

Ο Λούκα Ντόνσιτς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς, μετά την ανταλλαγή μεγατόνων ανάμεσα στους «λιμανθρώπους» και τους Ντάλας Μάβερικς.

Η ομάδα του Ντάλας, η οποία με τη σειρά της έκανε δικό της τον Άντονι Ντέιβις, δημοσίευσε ένα βίντεο στα Social Media της αποχαιρετώντας τον Σλοβένο σταρ σχολιάζοντας χαρακτηριστικά:

«Ήταν τιμή μας που είδαμε τη δουλειά ενός μάγου».

It was an honor to watch The Magician work 🪄 #MFFL pic.twitter.com/xnqYnuf2Eg

Στα 7 χρόνια του με τους Μάβερικς ο Λούκα αναδείχθηκε μεταξύ άλλων Rookie της χρονιάς, 5 φορές All Star, 5 φορές μέλος της καλύτερης 5άδας της χρονιάς και πρώτος σκόρερ της σεζόν 2023-2024.

🪄Rookie of the Year

🪄5x All-Star

🪄5x All-NBA First Team

🪄WCF MVP

🪄23-24 Scoring champion



Your impact on this team & this city will never be forgotten, 77. Mavs family for life. Thank you for the magic.



Hvala, Luka 💙 #MFFL pic.twitter.com/vtfRRStLAN