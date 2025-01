Οι Χιτ τιμώρησαν για άλλη μια φορά τον Τζίμι Μπάτλερ.

Το σίριαλ του Τζίμι Μπάτλερ συνεχίζεται στους Χιτ, με τον έμπειρο περιφερειακό να ψάχνει τρόπο να αποχωρήσει από την ομάδα με τα λόγια και τις πράξεις του.

Το Μαϊάμι πάντως του επέβαλε νέα τιμωρία, αυτή τη φορά δύο αγωνιστικών επειδή όπως χαρακτηριστικά έγραψαν: «συνεχίζει το συνεχές μοτίβο παραβίασης των κανόνων της ομάδας, έχοντας ανυπότακτη και επιζήμια συμπεριφορά για την ομάδα».

«Τιμωρήσαμε τον Τζίμι Μπάτλερ με δύο αγώνες αποκλεισμό επειδή συνεχίζει το συνεχές μοτίβο παραβίασης των κανόνων της ομάδας, έχοντας ανυπότακτη και επιζήμια συμπεριφορά για την ομάδα, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής απώλειας της πτήσης για το Μιλγουόκι», ανέφεραν.

Miami HEAT Statement on Jimmy Butler:



We have suspended Jimmy Butler for two games for continued pattern of disregard of team rules, insubordinate conduct and conduct detrimental to the team, including missing today’s team flight to Milwaukee.