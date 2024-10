Kαταιγιστική αθλητική δράση στο... μπουκέτο της ΕΟΝ!

Καταιγιστική δράση με περισσότερους από 100 LIVE αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ... στα γήπεδα της Nova! Aναμετρήσεις για όλα τα γούστα περιμένει τους συνδρομητές από την Τρίτη 1 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου μέσα από το μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote.

Η Stoiximan Super League συνεχίζεται με την 7η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (6/10, 19:00), Άρης – Λαμία (5/10, 20:00), Πανσεραϊκός – ΟΦΗ (6/10, 16:00), Ατρόμητος – Βόλος ΝΠΣ (5/10, 18:30) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports.

Στα κανάλια Cosmote Sport θα προβληθεί το «αιώνιο» ντέρμπι του ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (6/10, 20:30) όπως και οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – ΑΕΚ (5/10, 19:30) και Athens Kallithea FC-Asteras Aktor (6/10, 17:00). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports και με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Χριστίνα Κομίνη αλλά και με τον «Monday Football Club» με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Γιάννη Πάγκο.

Στην Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο με τους 380 αγώνες LIVE και με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου,, ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports οι αγώνες Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (5/10, 14:30), Άρσεναλ-Σαουθάμπτον (5/10, 17:00), Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (5/10, 17:00), Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (6/10, 16:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη.

Η συναρπαστική LaLiga στην Ισπανία συνεχίζεται στα κανάλια Novasports με τους αγώνες Αλαβές – Μπαρτσελόνα (6/10, 17:15), Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ (5/10, 22:00), Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (6/10, 22:00) και το ντέρμπι της Ανδαλουσίας Σεβίλλη – Μπέτις (6/10, 19:30). Την ίδια στιγμή η θεαματική Bundesliga στη Γερμανία περιλαμβάνει στο πρόγραμμα τις αναμετρήσεις Μπάγερ Λεβερκούζεν-Χολστάιν Κίελ (5/10, 16:30), Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ (5/10, 16:30), Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν (6/10, 18:30) που θα μεταδοθούν στα κανάλια Novasports. Η εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλη την αθλητική δραστηριότητα από τη Bundesliga αλλά και από τα άλλα πρωταθλήματα που είναι εκείνη την ώρα σε εξέλιξη.

Στην Ιταλία και στη Serie A δεσπόζουν στα κανάλια Cosmote Sport οι αγώνες Ίντερ – Τορίνο (5/10, 16:30), Φιορεντίνα – Μίλαν (6/10, 21:45), Γιουβέντους – Κάλιαρι (6/10, 13:30). Πλούσια δράση σε Eredivisie, Jupiler Pro League, 2.Bundesliga, LaLiga2 στα κανάλια Novasports και Liga Portugal Betclic, William Hill Scottish Premiership, Cyprus League by Stoiximan, στα κανάλια Cosmote Sport.

Με την 2η αγωνιστική συνεχίζεται στα κανάλια Cosmote Sport η League Phase σε UEFA Champions League, UEFA Europa League ενώ σέντρα έχουμε στη League Phase και στο UEFA Conference League. Στο UEFΑ Champions League ξεχωρίζουν οι αγώνες Άρσεναλ-Παρί Σεν Ζερμέν (1/10, 22:00), Λεβερκούζεν-Μίλαν (1/10, 22:00), Άστον Βίλα-Μπάγερν Μονάχου (2/10, 22:00), ενώ στο UEFA Europa League δεσπόζουν οι αγώνες Ολυμπιακός – Μπράγκα (3/10, 19:45) και ΠΑΟΚ – Ντιναμό Βουκουρεστίου (3/10, 22:00). Στο UEFA Conference League που ξεκινάει για τη φετινή σεζόν, τα βλέμματα πέφτουν στον αγώνα Μπόρατς – Παναθηναϊκός (3/10, 22:00.

Παράλληλα στα κανάλια Novasports θα προβληθούν τα τουρνουά τένις WTA 1000 China Open, WTA 1000 Wuhan Open αλλά και αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #82. Στα κανάλια Cosmote Sport θα μεταδοθούν αγώνες από τις διοργανώσεις FIBA Basketball Champions League (πρεμιέρα με AEK – Μακάμπι Ραμάτ Γκαν και Προμηθέας – Νίμπουργκ), ATP Masters 1000 Σαγκάη, MotoGP Motul Grand Prix of Japan, NFL.



Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports

Τρίτη 1 Οκτωβρίου

11:00 WTA 1000 China Open – 5η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

11:30 WTA 1000 China Open – 6η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου

10:00 WTA 1000 China Open – A’ & Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου

10:00 WTA 1000 China Open – Γ’ & Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights 82 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 Bundesliga2 – 8η αγωνιστική: Καρλσρούη-Ντάρμσταντ Novasports2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

21:30 Bundesliga – 6η αγωνιστική: Άουγκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 La Liga 2 – 8η αγωνιστική: Ουέσκα-Κάδιθ Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

22:00 La Liga – 9η αγωνιστική: Λεγανές-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Σάββατο 5 Οκτωβρίου

10:00 WTA 1000 China Open – Α’ & Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη

14:30 Premier League – 7η αγωνιστική: Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Εσπανιόλ-Μαγιόρκα Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Matchday Live, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Μπάγερ Λεβερκούζεν-Χολστάιν Κίελ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Μπόχουμ-Βόλφσμπουργκ Novasportsextra3 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

17:00 Premier League: Άρσεναλ-Σαουθάμπτον Novasports4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:00 Premier League: Γουέστ Χαμ-Ίπσουϊτς Novasports5 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Γουλβς Novasports6 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Λέστερ-Μπόρνμουθ Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

17:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:15 La Liga: Χετάφε-Οσασούνα Novasports1 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

18:30 Stoiximan Super League – 7η αγωνιστική: Ατρόμητος-Βόλος Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

19:00 Matchday Live, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:15 Jupiler Pro League – 10η αγωνιστική: Κορτράικ-Γκενκ Novasports5 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

19:30 LaLiga: Λας Πάλμας-Θέλτα Βίγκο Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 LaLiga: Βαγιαδολίδ-Βαγεκάνο Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Μάιντς Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 Premier League: Έβερτον-Νιουκάστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:00 Stoiximan Super League: Άρης-Λαμία Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

21:00 Eredivisie – 8η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Σπάρτα Ρότερνταμ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 Bundesliga2: Σάλκε-Χέρτα Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

22:00 LaLiga: Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:15 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Χριστίνα Κομίνη

Κυριακή 6 Οκτωβρίου

14:00 WTA 1000 China Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

14:30 Bundesliga2: Φορτούνα Ντίσελντορφ-Αμβούργο Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

14:30 Jupiler Pro League: Άντερλεχτ-Σταντάρ Λιέγης Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

15:00 La Liga: Χιρόνα-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Χιρόνα - Μπιλμπάο

15:30 Eredivisie: Φέγενορντ-Τβέντε Novasports Start σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

16:00 Stoiximan Super League: Πανσερραϊκός-ΟΦΗ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

16:00 Premier League: Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports5 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

16:30 Bundesliga: Χαϊντενχάιμ-Λειψία Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:15 La Liga: Αλαβές-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:45 Eredivisie: Άγιαξ-Γκρόνιγκεν Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

18:30 Premier League: Μπράιτον-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του

19:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Διονύση Στρούμπου και Κωστή Μπότσαρη

19:30 La Liga: Σεβίλλη-Μπέτις Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Jupiler Pro League: Κλαμπ Μπριζ-Ουνιόν Σ. Ζιλουάζ Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών, Β’ μέρος Novasports Prime με τον Γιαννίκο Δούσκα και τη Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίμντεζη

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου

14:00-18:00 WTA 1000 Wuhan Open – 1η μέρα Novasports6

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Γιάννη Πάγκο

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη



Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Cosmote Sport

Τρίτη 1 Οκτωβρίου

13.00 ATP 500 Τόκιο, Τελικός COSMOTE SPORT6HD

14.00 ATP 500 Πεκίνο, 2ος Ημιτελικός COSMOTE SPORT7HD

17.00 Άρσεναλ-Παρί Σεν Ζερμέν, UEFA Youth League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

18.30 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» COSMOTE SPORT1HD

19.00 ΑΕΚ-Μακάμπι Ραμάτ Γκαν, FIBA Basketball Champions League, 1η Αγωνιστική OSMOTE SPORT5HD

19.45 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

19.45 Στουτγκάρδη-Σπάρτα Πράγας, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.45 Σάλτσμπουργκ-Μπρεστ, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

21.00 Σεντ Κεντέν-Κολοσσός, FIBA Basketball Champions League, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

22.00 Άρσεναλ-Παρί Σεν Ζερμέν, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.00 Λεβερκούζεν-Μίλαν, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.00 Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μάντσεστερ Σίτι, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

22.00 Μπαρτσελόνα-Γιανγκ Μπόις, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

22.00 Ίντερ-Ερυθρός Αστέρας, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

22.00 Ντόρτμουντ-Σέλτικ, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

22.00 PSV Αϊντχόφεν-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, UEFA Champions League, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

00.05 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

04.30 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 2ος Αγώνας COSMOTE SPORT4HD

07.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

12.00 ATP 500 Πεκίνο, Τελικός COSMOTE SPORT7HD

15.30 Γουέστ Μπρομ-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (01/10, 22:00)

17.30 Μπασακσεχίρ-Ραπίντ Βιέννης, UEFA Conference League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

17.30 Βιτόρια Γκιμαράες-Τσέλιε, UEFA Conference League, League Phase, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT8HD

18.30 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» COSMOTE SPORT1HD

19.00 Προμηθέας-Νίμπουρκ, FIBA Basketball Champions League, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

19.45 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

19.45 Σαχτάρ Ντόνετσκ-Αταλάντα, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.45 Τζιρόνα-Φέγενορντ, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

21.00 ΦΜΠ-Περιστέρι, FIBA Basketball Champions League, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

22.00 Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

22.00 Λιλ-Ρεάλ Μαδρίτης, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μπενφίκα-Ατλέτικο Μαδρίτης, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.00 Άστον Βίλα-Μπάγερν Μονάχου, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

22.00 Λίβερπουλ-Μπολόνια, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

22.00 Λειψία-Γιουβέντους, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

22.00 Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Μονακό, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

22.00 Στουρμ Γκρατς-Κλαμπ Μπριζ, UEFA Champions League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου

00.05 Εκπομπή «UEFA Champions League Show» COSMOTE SPORT1HD

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

07.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

15.30 Μπρίστολ Σίτι-Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Sky Bet EFL Championship, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD (02/10, 22:00)

18.00 Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» COSMOTE SPORT2HD

19.45 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

19.45 Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» COSMOTE SPORT2HD

19.45 Ολυμπιακός-Μπράγκα, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

19.45 Σλάβια Πράγας-Άγιαξ, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

19.45 Λάτσιο-Νις, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

19.45 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Άντερλεχτ, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

19.45 Λέγκια Βαρσοβίας-Μπέτις, UEFA Conference League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

22.00 Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» COSMOTE SPORT1HD

22.00 Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» COSMOTE SPORT2HD

22.00 Μπιλμπάο-Άλκμααρ, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.00 ΠΑΟΚ-Στεάουα Βουκουρεστίου, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

22.00 Μπόρατς-Παναθηναϊκός, UEFA Conference League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

22.00 Πόρτο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

22.00 Τσέλσι-Γάνδη, UEFA Conference League, League Phase, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

22.00 Ρέιντζερς-Λιόν, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

22.00 Τβέντε-Φενέρμπαχτσε, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου

00.05 Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» COSMOTE SPORT2HD

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

02.55 Moto3 Motul Grand Prix of Japan, Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

03.15 Atlanta Falcons-Tampa Bay Buccaneers, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

03.45 Moto2 Motul Grand Prix of Japan, Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

04.40 MotoGP Motul Grand Prix of Japan, 1ες Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

07.10 Moto3 Motul Grand Prix of Japan, 1ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

07.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

08.00 Moto2 Motul Grand Prix of Japan, 1ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

08.55 MotoGP Motul Grand Prix of Japan, Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

10.00 Βιτόρια Πλζεν-Λουντογκόρετς, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD (03/10, 22:00)

12.00 Καραμπάγκ-Μάλμε, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (03/10, 19.45)

14.00 Ντινάμο Μινσκ-Χαρτς, UEFA Conference League, League Phase, 1η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (03/10, 19.45)

16.00 Φερεντσβάρος-Τότεναμ, UEFA Europa League, League Phase, 2η Αγωνιστική REC SPORT3HD (03/10, 19.45)

18.00 Αλ Οκχντούν-Αλ ίτιχαντ, Roshn Saudi League, 6η Αγωνιστική REC COSMOTE SPORT3HD (03/10, 21.00)

19.00 Denver Nuggets-Boston Celtics, NBA Global Games, ΗΑΕ, Άμπου Ντάμπι COSMOTE SPORT4HD

19.30 Νάπολι-Κόμο, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

21.45 Ελλάς Βερόνα-Βενέτσια, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.00 Σάντερλαντ-Λιντς, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.00 Ball So Hard Επ. 1: Παρίσι COSMOTE SPORT4HD

22.15 Ρίο Άβε-Φαμαλικάο, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

22.30 Εκπομπή «Game R1» COSMOTE SPORT1HD

23.00 World Series of Poker 2023: Poker Masters Επ. 1 COSMOTE SPORT1HD

23.50 World Series of Poker 2023: Poker Masters Επ. 2 COSMOTE SPORT1HD

Σάββατο 5 Οκτωβρίου

01.00 NBA TV LIVE COSMOTE SPORT7HD

02.30 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 3ος Αγώνας COSMOTE SPORT4HD

02.35 Moto3 Motul Grand Prix of Japan, 2ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

03.20 Moto2 Motul Grand Prix of Japan, 2ες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

04.05 MotoGP Motul Grand Prix of Japan, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

04.45 MotoGP Motul Grand Prix of Japan, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

06.45 Moto3 Motul Grand Prix of Japan, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

07.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

07.40 Moto2 Motul Grand Prix of Japan, Κατατακτήριες Δοκιμές COSMOTE SPORT5HD

08.45 MotoGP Motul Grand Prix of Japan, Tissot Sprint COSMOTE SPORT5HD

14.30 Μπέρνλι-Πρέστον, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

15.00 Premier Padel Παρίσι, Ημιτελικός Γυναικών COSMOTE SPORT7HD

15.00 Inter Forever-Milan Legends, Φιλικός Αγώνας Ποδοσφαίρου OSMOTE SPORT8HD

16.00 Ουντινέζε-Λέτσε, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

17.00 Γουέστ Μπρομ-Μίλγουολ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

17.00 Premier Padel Παρίσι, Ημιτελικός Γυναικών COSMOTE SPORT7HD

18.00 Τουρκ Τέλεκομ-Γαλατάσαραϊ, Turkish Basketball Super League, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

18.15 Αλ Νασρ-Αλ Ορομπά, Roshn Saudi League, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

18.30 Εκπομπή «Pregame Παναιτωλικός-ΑΕΚ» COSMOTE SPORT1HD

19.00 Αταλάντα-Τζένοα, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.30 Παναιτωλικός-ΑΕΚ, Stoiximan Super League, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

21.00 Αλ Αχλί-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

21.00 Τρέντο-Βενέτσια, Lega Basket Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

21.40 Εκπομπή «Postgame Παναιτωλικός-ΑΕΚ» COSMOTE SPORT1HD

21.45 Ίντερ-Τορίνο, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

21.45 Βαλένθια-Μπανταλόνα, ACB Liga Endesa, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

22.30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Κάζα Πία, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

Κυριακή 6 Οκτωβρίου

01.00 NBA TV COSMOTE SPORT7HD

03.35 MotoGP Motul Grand Prix of Japan, Warm Up COSMOTE SPORT5HD

04.45 Moto3 Motul Grand Prix of Japan, Αγώνας COSMOTE SPORT5HD

05.00 UFC 307: Alex Pereira vs Khalil Rountree Jr., ΗΠΑ, Γιούτα COSMOTE SPORT8HD

06.00 Moto2 Motul Grand Prix of Japan, Αγώνας COSMOTE SPORT5HD

07.30 MotoGP Motul Grand Prix of Japan, Αγώνας COSMOTE SPORT5HD

07.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

13.30 Γιουβέντους-Κάλιαρι, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

14.00 Ρος Κάουντι-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

15.00 Premier Padel Παρίσι, Τελικός Γυναικών COSMOTE SPORT7HD

16.00 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

16.00 Λάτσιο-Έμπολι, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

16.00 Μπολόνια-Πάρμα, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

16.30 Minnesota Vikings-New York Jets, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

17.00 Athens Kallithea FC-Asteras Aktor, Stoiximan Super League, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

17.00 Denver Nuggets-Boston Celtics, NBA Global Games, ΗΑΕ, Άμπου Ντάμπι COSMOTE SPORT4HD

17.00 Premier Padel Παρίσι, Τελικός Ανδρών COSMOTE SPORT7HD

17.00 Μπρίστολ Σίτι-Κάρντιφ, Sky Bet EFL Championship, 9η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

17.30 Βιτόρια Γκιμαράες-Μποαβίστα, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

19.00 Μόντσα-Ρόμα, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

19.10 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

19.15 Αρμάνι Μιλάνο-Σάσαρι, Lega Basket Serie A, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT5HD

19.30 Γέιδα-Μπαρτσελόνα, ACB Liga Endesa, 2η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

20.00 Νασιονάλ-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

20.00 ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ Λάρνακας, Cyprus League by Stoiximan, 6η Αγωνιστική COSMOTE SPORT6HD

20.00 NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

20.30 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, Stoiximan Super League, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT1HD

20.30 Φενέρμπαχτσε-Μπουγιούκτσεκμετσε, Turkish Basketball Super League, 1η Αγωνιστική COSMOTE SPORT4HD

21.45 Φιορεντίνα-Μίλαν, Serie A, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT2HD

22.00 WNBA Playoffs, Ημιτελική Φάση, 4ος Αγώνας (εάν χρειαστεί) COSMOTE SPORT7HD

22.00 Ρέιντζερς-Σεντ Τζόνσον, William Hill Scottish Premiership, 7η Αγωνιστική COSMOTE SPORT8HD

22.30 Πόρτο-Μπράγκα, Liga Portugal Betclic, 8η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

22.45 Εκπομπή «Sportshow» COSMOTE SPORT1HD

23.25 NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD



Δευτέρα 7 Οκτωβρίου

02.30 Toronto Raptors-Washington Wizards, NBA Global Games, Καναδάς, Μόντρεαλ COSMOTE SPORT4HD

03.20 Pittsburgh Steelers-Dallas Cowboys, NFL Regular Season, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT9HD

07.30 ATP Masters 1000 Σαγκάη, Κυρίως Ταμπλό COSMOTE SPORT6HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» COSMOTE SPORT6HD

20.00 Ράιν Νέκαρ-Αμβούργο, DAIKN Handball Bundesliga, 5η Αγωνιστική COSMOTE SPORT7HD

21.00 Εκπομπή «Grand Prix» COSMOTE SPORT5HD

22.00 Μπράντφορντ-Νιούπορτ Κάουντι, Sky Bet EFL League Two, 10η Αγωνιστική COSMOTE SPORT3HD

23.00 World Series of Poker 2023: Poker Masters Επ. 3 COSMOTE SPORT1HD

23.50 World Series of Poker 2023: Poker Masters Επ. 4 COSMOTE SPORT1HD