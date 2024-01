Ο Ζοσέ Μουρίνιο «πάτησε» Βαρκελώνη και από το αεροδρόμιο διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί συμφωνίας με την Αλ Σαμπάμπ.

Τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να κάνει το βήμα προς τη Σαουδική Αραβία έβαλε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Λίγες ημέρες μετά από την αποχώρηση του από τη Ρόμα, ο Πορτογάλος τεχνικός αποφάσισε να ταξιδέψει προς τη Βαρκελώνη για λόγους αναψυχής με στόχο να βρει ήρεμος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο «Special One» ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ, διαψεύδοντας κατηγορματικά τα σενάρια. Μάλιστα, κατά την αποχώρηση του από το αεροδρόμιο οι Ισπανοί τον ρώτησαν και για το εάν υπάρχει κάποια κουβέντα με την Μπαρτσελόνα, με την Πορτογάλο ωστόσο να μην απαντά και απλώς να χαμογελά.

Την ίδια ώρα στην Αγγλία συνδέουν τον έμπειρο τεχνικό με τη Νάπολι, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάτι μέχρι στιγμής.

⛔️🇵🇹 José Mourinho has confirmed that he’s “not gonna become Al Shabab new head coach”, told @pedro_morata.



Despite reports this week, it was never deal close or advanced between José Mourinho and the Saudi side. pic.twitter.com/08XkLpK4zu