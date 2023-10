Ο Κίλιαν Μπαπέ ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Γάλλο σταρ να κλείνει το μάτι του.

Σε «σαπουνόπερα» έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια το μέλλον του Κίλιαν Μπαπέ. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ισπανοί αναφέρουν ότι ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει μετανιώσει για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τα Μέσα της Μαδρίτης να αναφέρουν ότι ο 24χρονος θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος σταρ έδωσε το «παρών» στην τελετή της Χρυσής Μπάλας που κατέκτησε ο Μέσι και εκεί μάλιστα του έγινε μια σχετική ερώτηση, όσον αφορά το μέλλον του και το ενδεχόμενο μετακόμισης του στη Μαδρίτη, με τον Μπαπέ να βάζει... φωτιά και να δίνει νέα «επεισόδια» στο... σίριαλ.

Ένας από τους δημοσιογράφους του «El Chringuito» τον ρώτησε ευθέως για το εάν του χρόνου θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρεάλ και ο Γάλλος απάντησε κλείνοντας το μάτι του...

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να γνωρίζει για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στην υπόθεση, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε κάποια κίνηση, η οποία ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς δεν αποτελεί μυστικό ότι όνειρο του Μπαπέ είναι να αγωνιστεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με τη φανέλα της Βασίλισσας.

🚨🚨🎙️| Reporter: “Are you coming to Real Madrid next year Kylian?”



Mbappé smiles at this question and walks on.



[@elchiringuitotv]



pic.twitter.com/eXcGRtp5Sx