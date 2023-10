Πρωτοφανής τραγωδία σε Χόκεϊ: Αθλητής έκοψε με το παγοπέδιλο το λαιμό αντιπάλου που πέθανε (vid)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ! Σοκ στον αθλητισμό κόσμο, αφού αθλητής του χόκεϊ έχασε την ζωή του από ακατάσχετη αιμοραγία, μετά από χτύπημα που δέχθηκε στον λαιμό από παγοπέδιλο του αντιπάλου.

Μία απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου στην Αγγλία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αθλητή, Άνταμ Τζόνσον των Νότιγχαμ Πάνθερς. Ο Άγγλος αθλητής δέχθηκε κλωτσιά στον λαιμό από τον αντίπαλο παίκτη των Σέφιλντ Στίλερς σε μία ανύποπτη φάση.

Το χτύπημα αυτό αποδέχθηκε μοιραίο για τον Άνταμ Τζόνσον, αφού το παγοπέδιλο του αντιπάλου τον βρήκε στον λαιμό, με τον αθλητή των Πάνθερς να σωριάζεται στο έδαφος και την ζωή του να τίθεται σε κίνδυνο από την ακατάσχετη αιμορραγία.

Γρήγορα όλοι σχημάτισαν έναν κύκλο γύρω του, οι γιατρό παρείχαν πρώτες βοήθειες και ο παίκτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες που έγιναν κι εκεί, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Την τραγική αυτή είδηση επιβεβαίωσε αργότερα η ίδια η αγγλική λίγκα.

The Elite Ice Hockey League is heartbroken to confirm that Nottingham Panthers forward Adam Johnson sadly passed away following a freak accident in Saturday’s game between Sheffield Steelers and Nottingham Panthers. pic.twitter.com/9MtTzvmojM