Η Μπεσίκτας συμφώνησε με την Μίλαν για την μεταγραφή του 29χρονου Κροάτη εξτρέμ, Άντε Ρέμπιτς, ο οποίος άμεσα θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Η Μπεσίκτας ετοιμάζεται να απαντήσει στις «βόμβες» της Γαλατάσαραϊ και της Φενέρμπαχτσε με ένα δικό της «μπαμ». Οι Αετοί έδωσαν τα χέρια με τη Μίλαν για την μεταγραφή του Άντε Ρέμπιτς, αντί δύο εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους.

Ο 29χρονος Κροάτης εξτρέμ αποχωρεί από τους Ροσονέρι ύστερα από εννέα χρόνια και την Κυριακή (30/7) αναμένεται στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του. Με τους Μιλανέζους μέτρησε 123 εμφανίσεις, 29 γκολ, 17 ασίστ και σήκωσε το Σκουντέτο της σεζόν 2021-22. Στην τελευταία του σεζόν στο «Σαν Σίρο» είχε 31 εμφανίσεις, με τρία γκολ και δυο ασίστ.

Στην Τουρκία μέχρι στιγμής έχουν γίνει αρκετά δυνατές μεταγραφές, καθώς η Γαλατά έχει πάρει τους Ικάρντι, Ζαχά, Ανχελίνο και Μπακαμπού, ενώ η Φενέρ απέκτησε Τζέκο και Τάντιτς.

Ante Rebić will fly to Istanbul on Sunday to be unveiled as new Besiktas player — documents exchanged between clubs tonight. ⚪️⚫️🦅 #Besiktas



