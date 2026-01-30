Τσιμίκας: Έχει συμφωνήσει με την Μπεσίκτας σύμφωνα με το «Footmercato»
Οι εξελίξεις για το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα τις τελευταίες μέρες δεν σταματούν να αλλάζουν. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαντί Ανουά του «Footmercato» η Μπεσίκτας φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα μπακ, ενώ πριν λίγες μέρες και ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον της τουρκικής ομάδας.
Αν και πριν λίγο καιρό φαινόταν πως ο 29χρονος ποδοσφαιριστής θα επέστρεφε στη Λίβερπουλ, η οποία ήταν σε συζητήσεις με τη Ρόμα, τώρα μπαίνει πιο δυναμικά το παιχνίδι ο σύλλογος της Τουρκίας. Ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται στο εξωτερικό και μένει να δούμε αν τελικά η μετακίνησή του στην Κωνσταντινούπολη θα ολοκληρωθεί. Η Μπεσίκτας έχει επίσης συμφωνήσει και με τον Νούνο Τάβαρες της Λάτσιο και αναμένεται μέσα στις επόμενες 48 ώρες να παρθεί η απόφαση για το ποια μεταγραφή από τις δύο θα κλείσει.
🚨⚪️⚫️🦅🇬🇷🇵🇹🇬🇪 #SüperLig |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 30, 2026
❗️Beşiktaş are currently working on several signings across different positions:
🔐 A full agreement has been reached with Kostas Tsimikas (Liverpool) and Nuno Tavares (Besiktas). The club is expected to choose one of the two within the next 24 to 48… pic.twitter.com/Kf50W1fkIo
