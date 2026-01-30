Τσιμίκας: Έχει συμφωνήσει με την Μπεσίκτας σύμφωνα με το «Footmercato»

Αγγελική Μαγκανά
tsimikas roma

Σύμφωνα με το «Footmercato» η ο Κώστας Τσιμίκας έχει δώσει τα χέρια με τη Μπεσίκτας και αναμένεται η οριστική απόφαση από τους Τούρκους.

Οι εξελίξεις για το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα τις τελευταίες μέρες δεν σταματούν να αλλάζουν. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαντί Ανουά του «Footmercato» η Μπεσίκτας φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Έλληνα μπακ, ενώ πριν λίγες μέρες και ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον της τουρκικής ομάδας.

Αν και πριν λίγο καιρό φαινόταν πως ο 29χρονος ποδοσφαιριστής θα επέστρεφε στη Λίβερπουλ, η οποία ήταν σε συζητήσεις με τη Ρόμα, τώρα μπαίνει πιο δυναμικά το παιχνίδι ο σύλλογος της Τουρκίας. Ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται στο εξωτερικό και μένει να δούμε αν τελικά η μετακίνησή του στην Κωνσταντινούπολη θα ολοκληρωθεί. Η Μπεσίκτας έχει επίσης συμφωνήσει και με τον Νούνο Τάβαρες της Λάτσιο και αναμένεται μέσα στις επόμενες 48 ώρες να παρθεί η απόφαση για το ποια μεταγραφή από τις δύο θα κλείσει.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

