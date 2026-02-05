Ένας οπαδός έχασε τη ζωή του στην Τουρκία, όταν έπεσε από το πάνω διάζωμα του γηπέδου κατά τη διάρκεια του Κοτζαέλισπορ-Μπεσίκτας.

Θλίψη στο τουρκικό ποδόσφαιρο, με το ισόπαλο (1-1) ματς Κυπέλλου ανάμεσα σε Κοτζαέλισπορ και Μπεσίκτας να επισκιάζεται από τον θάνατο ενός οπαδού... Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ο Αρντά Κατζμάζ έπεσε από το πάνω διάζωμα του γηπέδου όταν επιχείρησε να σκαρφαλώσει πάνω από τουρνικέ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν πως η καρδιά του άτυχου άντρα σταμάτησε να χτυπά μετά την πτώση, με τους διασώστες που έσπευσαν να τον βοηθήσουν να την επαναφέρουν και ο οπαδός να διακομίζεται στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Ωστόσο, εκεί εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών, βυθίζοντας στο πένθος το φίλαθλο κοινό της χώρας...

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και όλη την Κοτζαέλισπορ και την αθλητική κοινότητα για τον θάνατο του Αρντά Κατζμάζ, είθε ο Θεός να τον αναπαύσει», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση από πλευράς Μπεσίκτας.