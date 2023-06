O Νόβακ Τζόκοβιτς στην ομιλία του μετά την κατάκτηση του Roland Garros και του 23ου Grand Slam, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στα παιδιά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι μαθημένος στις μεγάλες στιγμές, όμως η 3η κατάκτηση Roland Garros ήταν ξεχωριστή.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ έφθασε στους 23 τίτλους Grand Slam και στην ομιλία του μετά την απονομή του τροπαίου έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά.



«Ευχαριστώ για ακόμη μία φορά για την τόσο όμορφη ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ απέναντι σε ένα τόσο ξεχωριστό κοινό. Δεν είναι τυχαίο το ότι κέρδισα τον 23ο μου Grand Slam εδώ. Αυτό είναι το πιο δύσκολο τουρνουά για μένα και είμαι περήφανος που πετυχαίνω αυτό το επίτευγμα σε αυτό το κορτ», είπε αρχικά στα γαλλικά ο Τζόκοβιτς.

Στη συνέχεια ανταπέδωσε τα όσα είπε ο Κάσπερ Ρουντ, λέγοντας: «Κάσπερ είσαι ένα από τα καλύτερα άτομα στο tour. Όλοι σε σεβόμαστε και όλοι σε θαυμάζουμε, τόσο ως αθλητή όσο και για τον χαρακτήρα σου. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι κάποιος έχει τις σωστές αξίες και εσύ, ο πατέρας σου, ο προπονητής σου, η οικογένειά σου, όλοι ήσασταν πολύ καλοί απέναντί μου και με όλους, οπότε σας αξίζει τεράστιος σεβασμός γι' αυτό.

Λυπάμαι για το αποτέλεσμα σήμερα, αλλά είχες δυο εκπληκτικές χρονιές εδώ και είσαι από τους πιο σταθερούς παίκτες στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Σου εύχομαι τα καλύτερα, σου εύχομαι να κερδίσεις οποιονδήποτε άλλον παίκτη, εκτός από εμένα (γέλια). Αν αποκλειστώ νωρίς σε κάποιο Grand Slam μπορείς να το κερδίσεις, κανένα πρόβλημα».

Κατόπιν ο Τζόκοβιτς μίλησε για τον Γιανίκ Νοά, τον 63χρονο σήμερα θρύλο του γαλλικού τένις, ο οποίος το 1983 γινόταν πρωταθλητής στο Roland Garros.

Ειδική αναφορά έκανε ο Τζόκοβιτς στα παιδιά του, στέλνοντας το δικό του μήνυμα: «Μιλάω πολύ το ξέρω, τα παιδιά μου βρίσκονται εδώ και πάντα προσπαθώ να τους δώσω κάποιες αρχές, κάποια μηνύματα, κάτι για να μάθουν. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλα τα νέα παιδιά εκεί έξω, είτε ονειρεύεστε να κάνετε κάτι στο τένις, είτε σε οποιονδήποτε άλλον τομέα. Ήμουν ένα παιδί επτά χρονών που ονειρευόταν να κερδίσει το Wimbledon και να φτάσει στο Νο.1 του κόσμου.

The stage is yours, champ #RolandGarros | @DjokerNole pic.twitter.com/74vuaZKmJ7