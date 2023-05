Η ΔΕΗ στηρίζει την Eλληνική Oμοσπονδία Kαλαθοσφαίρισης

Η ΔΕΗ ενώνει δυνάμεις με την ΕΟΚ για την ανάπτυξη του μπάσκετ 3x3 στην Ελλάδα και δίνει ενέργεια στη νέα γενιά

Την ανάπτυξη του μπάσκετ 3x3 στην Ελλάδα στηρίζει η ΔΕΗ συμπράττοντας με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και θέτοντας από κοινού νέους στόχους που αποβλέπουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος και τη διάδοσή του, ειδικά στη νέα γενιά, σε όλη την Ελλάδα.

Το μπάσκετ 3x3 που βρέθηκε «από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες», καθώς, από το «μονό» στο γηπεδάκι της γειτονιάς, το 2021 γιγαντώθηκε σε Ολυμπιακό άθλημα στο Τόκυο, έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, με πλούσια μπασκετική παράδοση και επιτυχίες.

Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο ΟΑΚΑ, αναλύθηκαν το όραμα, οι δράσεις και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν, με στόχο να εδραιωθεί το 3x3 στη συνείδηση των φίλων του αθλήματος αλλά και να εξαπλωθεί στο ευρύ ελληνικό κοινό.

Όπως ανακοινώθηκε, οι πρωτοβουλίες της ΔΕΗ και της ΕΟΚ περιλαμβάνουν προγράμματα για παιδιά, εκδηλώσεις σε πόλεις της περιφέρειας και αγώνες με έπαθλο τη συμμετοχή σε διεθνές τουρνουά. Συγκεκριμένα:



3x3 Schools powered by ΔΕΗ

Το πρόγραμμα απευθύνεται στη μαθητική κοινότητα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 3x3 Schools powered by ΔΕΗ, που είναι σε εξέλιξη, πραγματοποιείται σε 20 διαφορετικούς δήμους της χώρας. Οι μαθητές βγαίνουν από τα σχολεία τους και παίζουν όλοι μαζί 3x3 στα γήπεδα της πόλης τους, εκπαιδευόμενοι βιωματικά στο άθλημα και παράλληλα στα οφέλη του αθλητισμού. Ήδη 900 παιδιά, ηλικίας από 11 έως 15 από τα σχολεία της Μεγαλόπολης, της Καρδίτσας, των Γιαννιτσών και της Καστοριάς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΔΕΗ και συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Επόμενες πόλεις που θα φιλοξενήσουν το 3x3 Schools powered by ΔΕΗ εντός του Μαΐου είναι η Πτολεμαΐδα, η Λαμία, η Αλεξανδρούπολη, το Αλιβέρι, η Ελευσίνα και η Κοζάνη.

3x3 ΔΕΗ Street Basketball

Πρόκειται για πέντε διαφορετικά events 3x3 σε Σάμο, Μεγαλόπολη, Πτολεμαΐδα, Ρόδο και Άρτα. Η ΔΕΗ μέσω της ΕΟΚ καλεί όλους τους φίλους του μπάσκετ ανεξαρτήτως ηλικίας αλλά και όσους θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε αυτό το μοντέρνο, γρήγορο και δυναμικό άθλημα, να λάβουν μέρος σε ένα πολυδιάστατο αθλητικό γεγονός. Η σειρά 3Χ3 ΔΕΗ Street Basketball έχει ήδη ενταχθεί στην κατηγορία Lite Quest της FIBA, δίνοντας πρόκριση στη νικήτρια ομάδα σε ένα FIBA 3x3 Challenger.

3x3 Master Events

Η ΔΕΗ στηρίζει τη σειρά αγώνων 3x3 Master Events της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αττική, Βόλο και Καλαμάτα, από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο, όπου η συμμετοχή θα είναι ανοικτή, ενώ ο νικητής, θα κερδίσει και φέτος συμμετοχή σε έναν σταθμό του World Tour.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Ευάγγελος Λιόλιος δήλωσε: «Το μπάσκετ 3Χ3 εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης συμμετέχει με ενθουσιασμό στη διάδοσή του. Είναι ίσως η πιο προσιτή μορφή του αθλήματος, γι’ αυτό και έχει “αγκαλιαστεί” από εκατομμύρια ανθρώπους, που παίζουν σε κάθε διαθέσιμο γήπεδο με τους φίλους τους. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η Παγκόσμια Ομοσπονδία το αναπτύσσει διαρκώς, με σημαντικές διοργανώσεις και με επαγγελματίες αθλητές πλέον να έχουν αφοσιωθεί σε αυτό, φτάνοντας το 3Χ3 μέχρι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στον πλανήτη, τους Ολυμπιακούς αγώνες. Η Ελλάδα φιλοξενεί όλο και περισσότερα τουρνουά, σε όλο και περισσότερες πόλεις και με όλο και περισσότερες συμμετοχές και σε μια τέτοια προσπάθεια, η συμπόρευση με τη ΔΕΗ, μια εταιρία που είναι στα σπίτια όλης της χώρας, εκτός από εξαιρετική σημαντική έχει και ισχυρούς συμβολισμούς. Χαιρετίζω την πολύ σημαντική αυτή συνεργασία, καλωσορίζω τη ΔΕΗ στη μεγάλη οικογένεια του ελληνικού μπάσκετ και είμαι βέβαιος ότι μαζί θα πετύχουμε πολλά».

Εκπροσωπώντας τη ΔΕΗ, η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας, κα Σοφία Δήμτσα, ανέφερε: «Οι νέες και οι νέοι της χώρας μας έχουν ενέργεια, ταλέντο και πάθος. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να τους βοηθήσουμε να τα αναδείξουν στηρίζοντας παράλληλα το σημαντικό έργο της ΕΟΚ. Στο 3x3 βλέπουμε την ελληνική γειτονιά, τις προοπτικές της χώρας και ένα μέλλον άθλησης, ποιότητας ζωής και αισιοδοξίας. Βλέπουμε ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον».

Από αριστερά, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, η παίκτρια της Εθνικής Ελλάδος 3x3 U23, Ζωή Κορρέ, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την ανάπτυξη του μπάσκετ, Κωστής Ζομπανάκης.

Μπάσκετ 3x3: από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Καλαθοσφαίριση 3x3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Παγκοσμίως, η καλαθοσφαίριση 3x3 παιζόταν σε γήπεδα και γυμναστήρια όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1990 έχουν ξεκινήσει, κυρίως από τις ΗΠΑ, τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 και η τυποποίηση των κανόνων του. Tο 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη. Σήμερα η FIBA διοργανώνει ένα ετήσιο 3×3 World Tour, Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Κύπελλα. Ολυμπιακό άθλημα έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020 όπου το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Λετονία ενώ στις γυναίκες οι ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει εθνικές ομάδες 3x3 ανδρών, γυναικών, U23 και U17. To 3x3 ανεβαίνει συνεχώς όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών μας ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Αυτό πιστοποιείται και από την πρόσφατη πρόκριση της Εθνική Ομάδας Γυναικών U23 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3.

