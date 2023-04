ΓεροΓιοβάισα: Η Τετάρτη των ονείρων μας!

Μείνετε στους καναπέδες, ανοίξτε τηλεοράσεις και υπολογιστές, γιατί αυτή η Τετάρτη είναι δική μας!

Πάντερ από... παντού! Το έκανε και μας ξέρανε όλους, αν και η αλήθεια είναι πως στεναχωρήθηκα περισσότερο με τον τραυματισμό του Ταβάρες. Κάποιοι haters τόνιζαν πως έφταιγα γι αυτό που συνέβη στο «θηρίο». Ημαρτον...

Πάμε στο σημερινό πρόγραμμα που είναι τρελό. Μπάλα παντού, Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Ελλάδα, αλλά και EuroLeague. Τι να πρωτοδιαλέξω, θα πέσω με τα μούτρα, όπως κάνω με τους λαχανοντολμάδες της θείας Αλίσα.

Αρχή με ελληνικό πρωτάθλημα. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, ο άσος! Η ΑΕΚ δεν θα παρασυρθεί από τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, ούτε θα κοιτάξει τον Παναθηναϊκό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» σε... τσακίζει αν σε βρει χαλαρό και ο Αλμέιδα είναι «γάτα». Η ψυχολογία της Ένωσης στα ύψη, οι απουσίες του ΠΑΟΚ σημαντικές και ο άσος στο 1.49 είναι η επιλογή μου.

Πάμε Αγγλία, πάμε Μάντσεστερ, εκεί όπου η μεγάλη ομάδα του Πεπ συνεχίζει την αντεπίθεσή της. Από το 2015 έχει να νικήσει τη Σίτι σε επίπεδο πρωταθλήματος η Άρσεναλ, έχοντας δυο ισοπαλίες και 12 ήττες. Απίθανα πράγματα... Θα πάω με τον άσο στο 1.61. Για εσάς που σας αρέσουν τα ρίσκα, το 5.50 της Νότιγχαμ είναι σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Τελικός για τη Φόρεστ, αφού δε θέλει να δει την ψαλίδα με τους ανταγωνιστές να ανοίγει...

Κλείνουμε με EuroLeague. Ολυμπιακός vs Φενέρ και η αγωνία χτυπάει κόκκινο! Αν δω Final 4, με Ολυμπιακό, Παρτίζαν και Μακαμπί, τότε, θα πάω με τα πόδια από το Βίλνιους στο Κάουνας. Θ ααποφύγω το σημείο, πονηρές ημέρες... Πάμε με Over 6.5 τον Λαρεντζάκη στο 2.15, μιας και το πάθος του θα κάνει τη διαφορά. Εντουαρντς Over 4.5 πόντους, μιας και δεν ξεχνάω πως στο προηγούμενο εντός είχε βάλει τα ποντάκια του. Παπανικολάου Over 3.5 ριμπάουντ και Σλούκας Over 1.5 τρίποντα!