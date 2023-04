Δώρο* ΕΟΝ ΤV της NOVA από την Stoiximan!

Απολαμβάνεις όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο EON της NOVA μέσα από την αποκλειστική προσφορά* γνωριμίας της Stoiximan.

Τα πιο συναρπαστικά Playoffs της Stoiximan Super League συνεχίζονται, η μάχη για την κορυφή της Premier League κορυφώνεται και η Ευρωλίγκα μπαίνει στην τελική ευθεία με τα Playoffs και το Final-4 του Κάουνας.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται “καυτές” και η Stoiximan έρχεται με μία σούπερ αποκλειστική προσφορά* γνωριμίας να φέρει στην τηλεόρασή σου και στο κινητό σου τα πιο μεγάλα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ!

Πώς; Με δώρο* όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο EON της NOVA!

Super προσφορά* γνωριμίας: Κωδικός “NOVA”

Θες να δεις το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός την Κυριακή αλλά και το Άρης - Ολυμπιακός την ερχόμενη Τετάρτη; Τους εντός έδρας αγώνες του Αστέρα Τρίπολης, του Ατρόμητου, του ΠΑΣ και του Λεβαδειακού στα συναρπαστικά Playouts της Stoiximan Super League;

Τις μεγάλες μάχες του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσέ αλλά και τις υπόλοιπες σειρές των Playoffs της Euroleague, όπως και το Final-4 του Κάουνας; Το συγκλονιστικό φινάλε της Premier League και της Bundesliga αλλά και την La Liga & την Ligue 1;

Aν θες όλα τα παραπάνω- και όχι μόνο- δεν έχεις παρά να χρησιμοποιήσεις τον κωδικό “ΝΟVA” στην σούπερ προσφορά* γνωριμίας της Stoiximan!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Το Stoiximan Quiz Show επέστρεψε με Playoffs!

Το βραβευμένο Stoiximan Quiz Show που σάρωσε στο Μουντιάλ, είναι και πάλι εδώ με ερωτήσεις για τα Playoffs της Stoiximan Super League!

Ήρθε στην παρέα μας στο Μουντιάλ του Κατάρ και σάρωσε! Πρόσφατα μάλιστα βραβεύτηκε στα Sports Marketing Awards 2023 με το χρυσό στην κατηγορία “Most Innovative Use of Content Creators & Influencers for a Sports Related Activity”.

O λόγος για το Stoiximan Quiz Show με τον Νικόλα Ράπτη που επέστρεψε με ερωτήσεις για τα Playoffs της Stoiximan Super League!

Στο πρώτο Quiz, αποκλειστικά στο κανάλι της Stoiximan στο YouTube, οι ερωτήσεις που θα μας απασχολήσουν αφορούν την ιστορία των Playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Απαντάς σωστά στις ερωτήσεις που ακολουθούν και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις ένα Apple iPhone 14 128GB!

Subscribe: Stoiximan YouTube